바다, ‘허위 광고’ 논란 이후…제작진 “대본 제공, 사실 확인 미흡” 사과

그룹 S.E.S. 출신 가수 바다가 출연한 뷰티 유튜브 콘텐츠에서 사실과 다른 화장품 정보가 소개돼 논란이 일고 있다. 이에 바다와 제작진 양측이 공식 사과문을 통해 고개를 숙였다.

논란이 된 영상은 바다가 출연한 유튜브 채널 ‘글램미’의 뷰티 콘텐츠다. 바다는 영상에서 특정 화장품을 소개하며 “호주에서 처음 봤다”고 말했지만, 해당 제품이 호주산이 아닌 것으로 드러나며 허위 광고 논란이 제기됐다.

해당 논란에 대해 ‘글램미’ 제작진은 바다의 공식 팬카페에 사과문을 올리고 “해당 멘트는 바다 씨의 개인적 경험이 아니라 광고주로부터 전달받은 정보를 바탕으로 제작진이 작성한 대본”이라고 해명했다. 이어 “광고주 측에 내용을 검토받았지만, 사실관계를 제대로 확인하지 못한 제작진의 책임이 크다”며 “혼란을 드려 깊이 사과드린다”고 전했다.

제작진은 논란이 불거진 직후 해당 영상을 삭제 조치했으며, “향후 유사한 일이 반복되지 않도록 검증 절차를 철저히 하겠다”고 덧붙였다.

바다 역시 5일 자신의 SNS에 자필 사과문을 올리고 “대본에 따른 발언이었지만, 최종적으로 제가 한 말인 만큼 책임을 피할 수 없다”며 “사전 검증 부족을 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

