킴 카다시안, 한국 방문 인증…태극기부터 컵라면까지 ‘K-라이프’ 체험

사진= 뉴시스

사진= 킴 카다시안 SNS

세계적인 셀럽 킴 카다시안이 최근 한국 방문 일정을 공유하며 만족감을 드러냈다.

킴 카다시안은 21일 자신의 소셜미디어 계정을 통해 “한국에서 우리가 하는 일들”이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 미용 클리닉에서 피부 관리를 받는 모습과 팔에 주사를 맞는 장면 등을 공개하며, 한국의 뷰티 문화를 체험한 흔적을 남겼다.

사진= 킴 카다시안 SNS

사진= 킴 카다시안 SNS

앞서 킴 카다시안은 8월 15일 광복절에는 거리 곳곳에 게양된 태극기 사진을 올리며 한국에 대한 관심을 표현하기도 했다. 또 한국 편의점을 방문해 컵라면을 구매하며 ‘K-라이프’ 적응력을 선보여 국내 팬들의 관심을 모았다.

사진= 킴 카다시안 SNS

한편 킴 카다시안은 2014년 래퍼 칸예 웨스트와 결혼해 4명의 자녀를 두었으나 2022년 이혼했다. 그는 첫째와 둘째는 직접 출산했고, 셋째와 넷째는 대리모를 통해 얻었다.

또한 킴 카다시안은 자신의 보정 속옷 브랜드 ‘스킴스(Skims)’를 통해 사업가로서도 성공을 거두고 있다. 해당 브랜드는 연매출 10억 달러(약 1조 4천억 원)를 기록하며 패션 업계에서도 주목받고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]