“꿈꾸던 첫 EP” 싱송라 민지운, ‘SM 알앤비 레이블’ 새로운 도전 [SW현장]

싱어송라이터 민지운이 21일 서울 강남구 청담CGV에서 새 앨범 'Pink, then grey' 발매 기념 쇼케이스를 열었다. SM엔터테인먼트 제공

싱어송라이터 민지운이 꿈꾸던 첫 EP를 발표했다. SM엔터테인먼트의 컨템퍼러리 알앨비 레이블 크루셜라이즈의 첫 아티스트가 선보이는 새로운 시도다.

오는 22일 발표하는 ‘핑크, 덴 그레이(Pink, then grey)’는 민지운이 데뷔 후 선보이는 첫 EP다. 21일 서울 강남구 청담CGV에서 앨범 발매 기념 쇼케이스를 연 민지운은 “데뷔 전부터 EP를 발매하고 싶다는 꿈이 있었는데, 마음이 시원하다. 작업했던 시간이 떠오르면서 설레는 마음이 크다”는 소감을 밝혔다.

전곡 작사, 작곡에 참여해 싱어송라이터의 강점을 실은 앨범이다. 이번 앨범에는 더블 타이틀 곡 ‘스캐어드 오브 러브(Scared of Love)’와 ‘바이바이(byebye)’ 등을 포함해 총 6곡이 수록된다. “처음 발매하는 앨범이기에 직접 작업한 노래를 들려드리고 싶었다”고 밝힌 민지운은 “앨범명 ‘핑크 덴 그레이’는 사랑의 시작과 끝을 색으로 표현했다. 사랑을 몽글몽글 설레는 핑크빛에서 시간이 지나면서 무채색으로 흐려져 가는 그레이로 표현했다”고 소개했다.

데뷔 과정도 독특하다. 그는 “SNS에 커버곡, 자작곡을 올려왔는데, DM으로 연락이 왔다”면서 “처음에는 놀라기도 했는데, 직접 만나 크루셜라이즈 비전을 말씀해주시더라. 알앤비를 기반으로 SM 기반을 넓혀가는 첫 아티스트로 제안주셔서 데뷔하게 됐다”고 데뷔 과정을 전했다. 데뷔하기 전에는 혼자 작업하면서 고민이 생겨도 친구들을 통해, 혹은 혼자 해결해내야 했다. 소속사가 생기고 나서는 팀원들과 함께 고민을 나누고 있다.

알앤비를 좋아해서 음악을 시작한 소녀가 알앤비 레이블을 만나 알앤비 음악을 선보이고 있다. “더 딥한 알앤비 음악을 해보고 싶다. 어렸을 때부터 힙합도 좋아해서 힙합 알앤비, 트랩소울 알안비 장르도 해보고 싶다”고 바랐다.

한솥밥을 먹고 있는 소속사 선후배들과의 협업도 기대하고 있다. 최근 엔시티 마크의 솔로 앨범에 감명을 받았다는 민지운은 “직접 곡을 쓰고 앨범 스토리텔링을 만드셨더라. 나중에 협업하게 된다면 좋은 케미스트리가 나오지 않을까 생각했다. 기회가 된다면 함께하고 싶다”는 바람을 내놨다.

싱어송라이터로 스스로 꼽은 강점은 목소리다. “엄청 낮은 것도, 높은 것도 아니다. 간들간들하면서도 나만의 목소리가 있다”고 강조한 그는 “내가 가진 음악적 감성도 강점이라고 생각한다. 어렸을 때부터 아리아나 그란데를 너무 동경했는데, 본인의 음악을 개성있게 표현하는 디바 아티스트를 보면서 나도 그렇게 되고 싶다고 생각했다”고 지향점을 짚었다.

민지운은 SM엔터테인먼트 컨템퍼러리 R&B 레이블 크루셜라이즈(KRUCIALIZE)의 첫 아티스트다. 지난 10월 데뷔 싱글 ‘센티멘탈 러브(Sentimental Love)’를 시작으로, ‘썸원(Someone)’, ‘이프 유 워 더 레인(If You Were The Rain)’을 발표하며 자신만의 색깔을 그려왔다.

아이돌그룹 중심으로 운영되는 대형 기획사, 그 대표격인 SM엔터테인먼트에서 선보이는 솔로 여가수다. 동시에 새로운 레이블 1호 가수로 도전장을 던졌다. 민지운은 “데뷔가 사실인가 싶을 정도로 실감이 안났다. 너무 감사한 기회이기에 즐기면서 매 순간 열심히 노래하고 싶다. 더 멋있고 좋은 음악으로 성장해가는 아티스트 되겠다”고 약속했다.

