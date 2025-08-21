정관장 레드부스터스, 브이엑스와 용품후원 계약

사진=정관장 레드부스터스 제공

프로농구 정관장이 스포츠 전문 브랜드 브이엑스와 선수단 용품후원 계약을 체결했다.

21일 정관장아레나에서 열린 후원 협약식에는 정관장 레드부스터스 김성기 단장과 브이엑스 이정규대표가 참석했다.

정관장은 2026∼2027시즌까지 2시즌 동안 유니폼을 비롯한 의류일체와 악세서리 등 연간 3억원 규모의 선수단 훈련용품을 브이엑스로부터 지원받아 사용한다.

브이엑스는 2018년에 설립된 스포츠 전문 브랜드로 현재 프로축구, 야구 등 프로스포츠 전반에 용품후원사로 잘 알려져 있다. 2018 팔렘방 아시안게임 대한민국 대표단 단복 제작 지원 및 빙상, 체조 등 국가대표 선수단 공식 후원사 이기도 했다.

정관장 관계자는 “브이엑스가 스포츠 전문 브랜드로서 정관장 농구단을 남자프로농구 첫 후원파트너로 선정하신 점에 감사함을 전하고 싶다. 정관장 레드부스터스농구단도 좋은 성적으로 기대에 보답하겠다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]