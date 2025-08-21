개그 꿈나무들 ‘부코페’ 무대 오른다…김준호 “ K-코미디 인력 양성에 최선”

‘제13회 부산국제코미디페스티벌(BICF)’이 새롭게 선보인 동서대학교 코미디 아카데미가 1학기를 성황리에 마치고, 2학기 준비에 돌입했다.

오는 29일(금) 개막을 앞둔 ‘제13회 부산국제코미디페스티벌’(이하 ‘부코페’)은 단순한 축제를 넘어 지역 문화예술 기반을 다지는 역할도 강화하고 있다. 코미디 인력 양성을 위해 올해부터는 지역 대학인 동서대학교와 연계하여 ‘코미디 연기’ 전공과목을 정식 개설, 코미디 아카데미를 운영 중인 것. 체계적인 교육과정을 통해 새로운 전문 인재들을 양성하고 있다는 점에서 의미가 남다르다.

아카데미 강사진으로는 담임 교수로 선정된 BICF 조윤호 수석을 비롯해, 김준호 집행위원장, 전유성 명예위원장, 최대웅 부집행위원장 등 부산국제코미디페스티벌 조직위원회 임원진들이 대거 참여하고 있다. 여기에 개그맨 박성호, 임우일, 옹알스의 조준우 등이 함께하며 든든한 라인업을 완성, 학생들 앞 열정 가득한 강의를 펼쳤다.

특히 1학기를 수강 완료한 학생들은 오는 30일(토), 개그콘서트 무대의 코너와 코너 사이에서 관객들과 함께 직접 호흡하는 영광을 얻게 되었다. ‘부코페’와 만들어가는 이들의 첫 무대가 어떤 웃음을 선사할지 관심이 집중된다.

‘코미디 아카데미’가 1학기의 결실을 잘 거둔 가운데, 더 나아가 오는 9월부터 코미디 아카데미 2학기도 시작된다. BICF 조윤호 수석은 9월 1주 차를 시작으로 매주 수요일 ‘코미디의 역사’, ‘캐릭터 분석’ 등 이론과 실습, 평가를 아우르는 탄탄한 커리큘럼을 토대로 심도 있는 강의를 이어 나갈 예정이다.

BICF 김준호 집행위원장은 “대한민국 코미디를 대표하는 강사진들과 실습 위주의 강연들로 코미디 아카데미 1학기를 성공적으로 마무리하게 되어 기쁘다”라면서 “2학기 역시 탄탄한 커리큘럼을 바탕으로 실용적인 강의가 준비되어 있다. K-코미디 인력 양성을 위해 최선을 다하겠다”라고 전했다.

제13회 ‘부코페’는 오는 8월 29일(금)부터 9월 7일(일)까지 열흘간 부산 전역에서 개최된다. ‘부코페’의 상징인 블루카펫과 개막공연, 업그레이드된 극장 공연, MC 이홍렬을 필두로 한 코미디와 음악을 넘나드는 폐막공연 ‘나는 개가수다’ 등 국내외 팬들의 마음을 사로잡을 다채로운 공연이 예고돼 있다.

