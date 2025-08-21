원신, 게임스컴 2025 참가…‘노드크라이’ 테마 부스 공개

원신이 게임스컴 2025서 신규 지역 노드크라이 테마 부스 마련한 모습. 호요버스 제공

호요버스는 독일 쾰른에서 오는 24일까지(현지시간) 열리는 세계 최대 게임쇼 ‘게임스컴 2025’에서 오픈월드 어드벤처 RPG ‘원신’의 노드크라이 테마 부스와 신규 캐릭터 트레일러를 선보였다고 21일 밝혔다.

원신은 5년 연속 게임스컴에 참가해 다양한 온·오프라인 콘텐츠로 전 세계 팬들에게 즐거움을 선사해왔다. 올해는 곧 출시될 신규 지역 노드크라이를 중심으로 몰입감 넘치는 경험을 제공한다.

이번 게임스컴에서는 티바트 대륙 각지에서 모인 새로운 세력들과 기존 세력들의 이야기가 어우러지는 노드크라이의 주요 스토리라인과 다가오는 대규모 버전 업데이트에 대한 흥미로운 정보를 미리 엿볼 수 있다.

특히 게임스컴에서 최초로 공개된 신규 캐릭터 트레일러에는 노드크라이에서 처음 등장하는 등불의 그림자 플린스가 광란의 사냥에 용감하게 맞서는 모습이 담겼다.

또한 방문객들은 플린스가 광란의 사냥을 물리치는 것을 돕는 인터랙티브 도전 과제를 통해 게임과 현실의 경계를 넘나드는 색다른 경험을 할 수 있다.

아울러 코스프레 무대와 밴드 공연 등 풍성한 즐길 거리와 최신 굿즈를 만나볼 수 있으며, 호요버스 카페의 한정판 메뉴 시식 기회도 경험할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

