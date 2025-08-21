엑신, 'RRRUN' 트랙리스트 공개…자유분방 에너지 담았다

다국적 5인조 걸그룹 엑신(X:IN)이 새 싱글앨범 'RRRUN'의 트랙리스트를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

비바이엔터테인먼트 소속 엑신은 지난 20일 공식 SNS를 통해 트랙리스트를 공개해 글로벌 K-POP 팬들의 주목을 한몸에 받고 있다.

공개된 트랙리스트에 따르면 오는 9월 4일 온오프라인을 통해 정식 발매되는 이번 싱글 앨범에는 타이틀곡 'RRRUN'과 수록곡 'Creamy'가 수록되며, 엑신만의 자유분방하고 에너지 넘치는 매력을 담아낸 이번 싱글앨범의 두 곡 모두 중독성 있는 멜로디와 독특한 콘셉트로 팬들의 귀를 사로잡을 예정이다.

엑신은 이번 앨범을 통해 음악적 스펙트럼을 넓히며 한층 더 성장한 모습을 선보일 계획으로 데뷔 초부터 탄탄한 실력과 퍼포먼스로 주목받아 온 만큼 이번 신곡 역시 눈을 뗄 수 없는 무대와 퍼포먼스로 팬심을 완벽하게 저격할 것으로 기대된다.

트랙리스트를 공개한 엑신은 오는 24일과 25일에는 콘셉트 포토 A 버전을, 8일과 29일에는 콘셉트 포토 B 버전을 공개하며 멤버들의 다채로운 매력을 선보인다. 이어 9월 1일에는 타이틀곡 'RRRUN'의 뮤직비디오 티저를 공개해 컴백 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 계획이다.

