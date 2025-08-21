[BS이슈] 윤아→수영, 브라운관 장악하는 소녀시대

윤아, 수영 = tvN 제공

2007년 데뷔한 이후 대한민국을 대표하는 걸그룹으로 자리매김한 소녀시대. 한 시대를 풍미한 아이돌이자 수많은 히트곡으로 대중의 사랑을 받아온 이들이 이제는 연기자로서 또 다른 전성기를 열고 있다. 특히 올해 윤아, 수영, 서현, 유리 등 멤버들의 브라운관 활약이 돋보인다.

21일 방송계에 따르면 윤아는 오는 23일 폭군의 셰프(tvN)로 안방극장을 찾는다. 킹더랜드(JTBC) 이후 2년만 드라마 복귀작이다.

폭군의 셰프는 최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱 코미디다.

윤아는 파리 미슐랭 3스타 레스토랑의 헤드셰프 연지영 역을 맡았다. 연지영은 요리에 대한 굳건한 뚝심을 무기로 치열한 암투가 펼쳐지는 궁궐에서 왕의 입맛을 사로잡기 위해 고군분투하는 인물. 임윤아는 그간 쌓은 연기력을 바탕으로 셰프 연지영의 좌충우돌 궁궐 생존기를 현실감 있게 그릴 예정이다.

윤아는 “요리라는 소재와 셰프라는 직업이 매력적이었다. 또 연지영이 자신의 의견을 명확하게 말하고 소신 있는 모습이 인상 깊었다”고 참여한 이유를 밝혔다. 이어 “3개월 동안 실제 셰프 분들을 만나 조리 도구를 다루는 것부터 조리 과정까지 자세하게 배웠다”며 “현대와 과거의 차이점을 확연하게 보여주고자 선글라스, 스카프, 귀걸이 등 지금 시대에 사용하는 아이템을 착용하려고 신경을 썼다. 말투나 연기 톤 역시 당당하고 유쾌한 분위기를 유지하려 했다”고 구축 과정을 설명했다.

수영 역시 연기자로서 활발한 행보를 이어가고 있다. 금주를 부탁해(tvN)와 남남(ENA)에 출연해 전혀 다른 캐릭터로 연기 스펙트럼을 확장한 수영은 오는 12월 아이돌아이(ENA)로 다시 한번 시청자를 만난다.

아이돌아이는 덕심 만렙의 스타 변호사가 살인 용의자로 몰린 최애 스타의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스다. 수영은 기묘한 살인사건에 얽힌 도라익(김재영 분)의 무죄를 밝혀야만 하는 변호사 맹세나로 변신한다. 금주를 부탁해, 남남, 런온(JTBC) 등 다양한 작품을 통해 믿고 보는 배우로 자리매김한 그가 이번에는 어떤 색다른 모습을 보일지 벌써부터 기대가 모아진다.

수영은 “팬들의 마음을 접해와서 그런지 대본을 처음 받았을 때 놓지 못하고 끝까지 읽었다”며 “변호사 역할도, 덕후 역할도 처음이다. 캐릭터의 온·오프가 다른 부분이 재미있다. 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 설렌다. 좋은 작품 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 기대를 높였다.

올해 브라운관에서 만난 소녀시대 멤버들은 또 있다. 서현과 유리도 각각 다른 작품에서 활약했다.

서현은 남주의 첫날밤을 가져버렸다(KBS2)에서 1인 2역에 도전했다. 평범한 여대생이 로맨스 소설에 들어가며 펼쳐지는 이야기로, 서현은 여대생 K와 소설 속 병풍 단역 차선책을 연기했다. 각 인물의 성격과 감정선을 섬세하게 표현, 상반된 두 캐릭터를 자유자재로 오가며 독보적인 존재감을 발휘했다.

유리는 협상의 기술(JTBC)에 특별출연했다. 송재식 회장(성동일 분)의 딸이자 다도 리조트 실소유자 송지오 역으로 등장해 극의 흥미를 높였다. 겉으론 밝고 단단해 보이지만 사실은 암 투병 중인 안타까운 인물이었다. 유리는 삶의 경계에서 누구에게도 말하지 못할 외로움과 고민을 안고 있는 인물의 내면을 잘 묘사해 호평을 얻었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]