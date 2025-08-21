눈빛이 다 했다…이동욱, 멜로도 느와르도 다 되는 이 남자

‘착한 사나이’ 이동욱이 눈빛으로 서사의 깊이를 더한다.

JTBC 금요시리즈 ‘착한 사나이’에서 박석철 역으로 활약 중인 이동욱이 멜로와 느와르 장르를 오가는 눈빛 열연으로 극을 깊이 있게 이끌고 있다.

극 중 오랜 조직 생활을 벗어나고 싶어 하던 석철의 건조한 얼굴은 강미영(이성경)을 만난 후 반짝임을 되찾았다. 매 순간 연인을 사랑스럽게 바라보던 그의 눈빛에선 첫사랑의 순수함부터 서로에게 위로이자 버팀목이 되어주던 애틋함까지 느낄 수 있었다. 그런가 하면, 미영을 사이에 두고 한순간에 적이 되어버린 강태훈(박훈)과의 대화에서는 서늘하고 날선 눈빛을 드러내며 순식간에 분위기를 느와르 장르로 반전시키기도.

이처럼 이동욱은 눈빛만으로도 인물의 감정을 고스란히 전달해 그 상황에 더욱 몰입하게 만들었다. 그가 매 장면 섬세하게 풀어내는 석철의 이야기는 때로는 애틋하게, 때로는 강렬하게 다가오며 시청자들의 감성까지 자극한 것. 특히 지난 10회 엔딩에서 예상치 못한 미영의 이별 통보에 석철의 눈빛에 비친 당혹감과 미세한 눈 떨림이 보는 이들의 안타까움을 배가시킨 가운데, 남은 ‘착한 사나이’의 후반부에 귀추가 주목된다.

한편, 이동욱이 출연하는 JTBC ‘착한 사나이’ 11회, 12회는 22일 저녁 8시 50분에 JTBC에서 2회 연속 방송되며, 디즈니+에서 스트리밍 된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

