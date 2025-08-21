‘尹 거부권’으로 폐기된 ‘방문진법’, 국회 본회의 통과

21일 서울 여의도 국회에서 열린 제428회국회(임시회) 제1차 본회의에서 방송문화진흥화법 일부개정법률안이 국민의힘 의원 불참 속 가결되고 있다. 뉴시스

방송 3법(방송법·방문진법·한국교육방송공사법 개정안) 중 하나인 방송문화진흥회법 개정안이 국회 본회의를 통과했다.

21일 국회는 이날 방문진법 개정안을 재석 의원 171명 가운데 찬성 169명, 반대 1명, 기권 1명으로 가결 처리했다.

지난 5일 방문진법에 대한 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 진행하며 법안 처리에 반대했던 국민의힘은 표결에 참여하지 않았다.

방문진법 개정안은 MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사 수를 9명에서 13명으로 늘리고, 이사를 국회 교섭단체와 관련 기관 추천으로 구성하는 내용을 골자로 한다.

아울러 이날 방송 3법 중 마지막인 한국교육방송공사법(EBS법) 개정안도 본회의에 상정됐다. 여야는 즉각 필리버스터에 돌입했으며, 민주당은 필리버스터가 종료되는 22일 오전 본회의를 열어 EBS법을 처리할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

