한국, 아시아사격선수권 산탄총 2023년 이후 국제대회 첫 메달

제16회 심켄트 아시아사격선수권대회 산탄총 스키트 남자 일반부에서 은메달을 차지한 김민수(국군체육부대), 이종준(충남체육회), 장자용(창원시청) 선수. 사진=대한사격연맹 제공

카자흐스탄 심켄트에서 열리고 있는 제16회 아시아사격선수권대회에서 한국 선수단이 대회 셋째날인 20일 메달 4개를 추가로 획득하며 꾸준한 메달 행진을 이어가고 있다.

이날 가장 주목받은 성과는 산탄총 종목에서 나왔다. 스키트 남자 일반부에서 김민수(국군체육부대), 이종준(충남체육회), 장자용(창원시청)으로 구성된 한국팀이 단체전 은메달을 획득했다.

이는 2023년 창원아시아선수권대회에서 김민수가 스키트 종목에서 개인전과 단체전에서 은메달을 획득한 이후 처음으로 따낸 산탄총 메달로, 그동안 침체되었던 산탄총 종목의 부활을 알리는 신호탄이 됐다. 특히 당시 개인전 은메달리스트였던 김민수가 이번에는 단체전에서 다시 한번 메달을 따내며 한국 스키트의 지속적인 경쟁력을 보여줬다.

10m 공기권총 혼성 종목에서도 좋은 성과가 이어졌다. 일반부에서는 이원호와 유현영(이상 KB국민은행)이 조를 이뤄 은메달을 획득했다. 두 선수는 지난 개인전에서도 좋은 성과를 거둔 바 있어 이번 혼성팀 메달은 더욱 의미가 크다.

주니어부에서도 한국의 강세가 이어졌다. 김예진(남부대)과 김두연(청주대)이 짝을 이뤄 혼성팀 은메달을 차지했다. 특히 김예진은 개인전 3위, 단체전 2위에 이어 혼성팀에서도 메달을 추가하며 이번 대회 최고의 활약을 펼치고 있다.

10m 공기권총 혼성 유스부에서는 아쉬운 결과가 나왔다. 구자민과 김주원으로 구성된 한국팀이 동메달 결정전까지 진출했으나 아쉽게 패배하며 메달 획득에 실패했다. 하지만 결정전 진출 자체만으로도 충분히 의미 있는 성과로 평가된다.

이날 또 다른 주목할 만한 성과는 50m 무빙타깃 남자 일반부에서 나왔다. 정유진(청주시청)이 동메달을 획득하며 한국 사격의 다종목 강세를 보여줬다.

대한사격연맹 관계자는 "2023년 창원대회에서 김민수가 개인전 은메달을 획득한 이후 처음으로 따낸 산탄총 메달이 특히 의미가 깊다"며 "김민수가 단체전에서 메달을 획득하며 한국 스키트의 지속적인 경쟁력을 입증했고, 혼성팀과 무빙타깃에서의 연이은 성과도 매우 고무적"이라고 밝혔다. 이어 "권총, 무빙타깃, 산탄총 등 다양한 종목에서 보여주는 경쟁력이 2026년 아시안게임에서도 좋은 결과로 이어지길 기대한다"고 덧붙였다.

대회 사흘간 한국은 총 12개의 메달을 획득했다. 첫날 3개, 둘째날 5개에 이어 셋째날 4개를 추가하며 안정적인 메달 수확을 이어가고 있다.

대회 넷째날인 8월 21일부터는 소총 종목이 본격적으로 시작된다. 10m 공기소총 남자 일반부와 주니어부, 유스부 경기가 예정되어 있으며, 10m와 50m 무빙타겟, 스키트 주니어부 경기도 펼쳐질 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

