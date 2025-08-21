포항세명기독병원, 신경과 전문의 영입

포항세명기독병원(병원장 한동선)은 최근 신경과 전문의 이숭현 과장을 새로 영입해 뇌 질환 진료 역량을 한층 강화했다. 이번 영입으로 세명기독병원은 경북에서 가장 많은 5명의 신경과 전문의를 보유하게 됐으며, 지역심뇌혈관질환센터의 진료 체계가 더욱 공고해져 지역민들에게 신뢰도 높은 의료 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

이숭현 과장은 연세대학교 의과대학을 졸업하고 가톨릭대학교 의과대학에서 석사 학위를 취득했으며, 연세대학교 세브란스병원 신경과 전임의 및 임상연구 조교수로 활동했다.

이후 계명대학교 경주동산병원 신경과 과장, 경주시립노인전문요양병원 신경과 과장 및 공공보건의료팀장 등을 역임하며 임상과 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았다. 주요 진료 분야는 치매, 파킨슨병, 어지럼증, 두통, 뇌전증, 말초신경근육 질환, 뇌졸중 등이다.

세명기독병원은 올해 1월 보건복지부로부터 지역심뇌혈관질환센터로 지정돼 예방부터 응급치료, 재활, 교육까지 아우르는 통합 의료 서비스를 제공하고 있다. 신경과와 신경외과 전문의의 협진 체계를 기반으로, 2021년 뇌병원 출범 이후 최근 10년간 9,000여 건의 뇌혈관조영촬영 및 시술과 2,500여 건의 뇌 수술을 집도하며 지역 대표 뇌 질환 치료기관으로 자리매김했다.

한동선 병원장은 “신경과 전문의 5명과 신경외과 전문의 5명이 함께하는 진료 체계를 구축해 우리 병원 지역심뇌혈관질환센터 진료 역량이 크게 강화됐다”라며 “앞으로도 지역민 건강 증진과 공공의료 발전을 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

