한일 수교 60주년…‘야끼니꾸 드래곤’ 예술의 전당서 개막

연극 야끼니꾸 드래곤:용길이네 곱창집이 11월14일부터 23일까지 예술의전당 CJ토월극장에서 상연한다.

야끼니꾸 드래곤:용길이네 곱창집은 2008년 예술의전당 개관 20주년과 일본 신국립극장 개관 10주년을 기념해 한일 양국이 공동제작한 작품이다.

2011년 재공연 이후 한일 수교 60주년을 맞아 14년 만에 다시 선보이는 이번 공연은 초연 당시 연출을 맡았던 재일 한국인 2.5세 정의신이 다시 연출을 맡는다.

작품은 1970년대 일본 간사이 지방의 재일 한국인 가족이 운영하는 곱창집을 배경으로, 힘겨운 현실 속에서도 희망의 끈을 놓지 않고 살아가는 가족의 이야기를 유쾌하면서도 진지하게 그려낸다.

이번 공연에는 초연부터 함께했던 배우들과 새롭게 합류한 배우들이 참여해 완성도를 높였다.

한국 출연진으로는 아버지 용길 역에 이영석, 어머니 영순 역에 고수희, 셋째 딸 미카 역에 정수연, 윤대수 역에 박수영, 오일백 역에 김문식이 출연한다. 고수희는 초연 당시에도 어머니 역으로 분해 일본 제16회 요미우리연극대상 여자우수연기상을 수상한 바 있다.

일본 출연진으로는 초연 멤버이자 일본 국민배우로 불리는 치바 테츠야가 테츠오 역으로 나선다. 첫째 딸 시즈카 역에 지순, 둘째 딸 리카 역에 무라카와 에리, 막내 아들 토키오 역에 키타노 히데키 등이 캐스팅됐다.

작품은 10월 일본 도쿄 신국립극장 공연에 이어 11월에는 예술의전당에서 관객을 만난다. 예술의 전당은 이번 투어에 대해 “한일 수교 60주년을 기념하는 양국 간 문화예술 교류의 상징적 무대”라고 기대했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

