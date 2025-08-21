임영웅 2집 청음회, CGV 예매 오픈

아임 히어로 2의 청음회 포스터. CJ CGV 제공

가수 임영웅이 3년여 만에 선보이는 정규 2집 아임 히어로 2(IM HERO 2)가 극장에서 먼저 팬들의 마음을 두드린다.

21일 배급사 CGV ICECON에 따르면 아임 히어로 2의 청음회가 이날 예매를 오픈했다.

예매는 CGV 홈페이지와 모바일 앱, 현장 매표소 및 티켓 판매기를 통해 가능하다. 특히 청음회 참석자 전원에게는 특별 제작된 아임 히어로 2 청음회 뱃지 3종 세트가 증정돼 치열한 예매 전쟁이 예상된다.

이번 청음회는 앨범 발매 하루 전인 오는 28일 전국 CGV 50여 개 극장에서 약 5만명 규모로 열린다. 역대 최대 규모다. 현장에서는 타이틀곡은 물론 수록곡 전곡을 감상할 수 있으며, 타이틀곡 뮤직비디오도 최초 공개된다.

팬들은 SNS를 통해 “2집 앨범은 팬들에게 주는 진짜 선물”, “극장에서 멋진 음향으로 듣게 되어서 너무 좋습니다” 등의 반응으로 청음회에 대한 기대감을 표했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]