‘상위권 대혼전’ 하나카드·웰컴저축은행·크라운해태 ‘나란히 3승1패’

PBA 팀리그 2라운드가 반환점을 앞둔 가운데 상위권 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.

20일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 2라운드 대회 4일차에서 하나카드는 NH농협카드를 세트스코어 4-3으로, 크라운해태는 하이원리조트를 4-2로, 웰컴저축은행은 우리금융캐피탈을 4-3으로 제압했다.

승리한 하나카드, 크라운해태, 웰컴저축은행은 나란히 3승1패(승점 8)로 상위권으로 올라섰다. 세트득실률 1.500을 기록한 하나카드가 1위로 올라섰고, 웰컴저축은행(1.444)이 2위, 크라운해태(1.182)가 3위를 차지했다. PBA 팀리그는 승점-승수-세트득실률-점수득실률 순서로 순위를 가른다.

하나카드는 NH농협카드를 상대로 풀세트 접전 끝에 신승을 거뒀다. 하나카드가 앞서가면 NH농협카드가 쫓아가는 일전일퇴의 승부가 펼쳐진 가운데, 7세트(남자단식)에서 대체 선수 황형범이 안토니오 몬테스(스페인)를 11-5(6이닝)로 꺾으며 길었던 승부에 마침표를 찍었다.

웰컴저축은행도 우리금융캐피탈을 상대로 풀세트 끝에 승리를 거뒀다. 세트스코어 2-3으로 밀리던 상황에서 6세트(여자단식) 김예은이 스롱 피아비(캄보디아)를 9-3(5이닝)으로 제압하며 승부를 7세트로 끌고갔다. 바통을 이어받은 김종원이 7세트 강민구를 상대로 8-10으로 끌려가다 6이닝째 남은 3점을 몰아쳐, 11-10으로 극적인 역전승을 거둬 팀에 귀중한 승리를 안겼다.

크라운해태는 2연승을 달리던 하이원리조트를 4-2로 꺾었다. 세트스코어 1-2로 끌려가던 크라운해태는 4세트(혼합복식) 김재근-히가시우치 나쓰미(일본)가 이충복-전지우를 9-0(8이닝)으로 꺾으며 경기를 원점으로 돌렸다. 이후 5세트(남자단식) 오태준이 부라크 하샤시(튀르키예)를 11-7(4이닝)로 꺾고, 6세트엔 임정숙이 임경진을 상대로 9-1(5이닝)로 승리를 거두며 크라운해태가 최종 승리했다.

이날 함께 진행된 경기에선 대회 3일차 종료 기준 1위였던 휴온스가 에스와이에 세트스코어 2-4로 패배하며 4위(2승2패·승점 7)로 내려앉았고, 3연패에 빠졌던 하림은 홀로 2승을 거둔 ‘팀 리더’ 김준태를 앞세워 SK렌터카를 세트스코어 4-2로 꺾고 2라운드 첫 승을 신고했다.

대회 5일차인 21일에는 오후 12시30분 휴온스-SK렌터카 경기를 시작으로, 오후 3시30분에는 하이원리조트-에스와이(PBA 스타디움), 크라운해태-하림(PBA 라운지) 경기가 동시에 진행된다. 이어 오후 6시30분에는 NH농협카드-웰컴저축은행, 오후 9시30분에는 하나카드-우리금융캐피탈의 경기가 펼쳐진다.

