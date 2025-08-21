머쉬베놈, 오늘(21일) 첫 정규 ‘얼’ 발매…코요태·거북이 등 참여

래퍼 머쉬베놈이 데뷔 후 첫 정규 앨범을 발매한다.

머쉬베놈의 첫 정규 앨범 '얼'은 한국적인 정신을 계승하고자 하는 머쉬베놈의 의지를 담은 앨범으로 국내 힙합 신에 강렬한 인상을 남겼던 머쉬베놈의 새로운 도약을 더블 타이틀을 비롯해 총 10개 트랙에 담아냈다.

더블 타이틀 중 첫 번째 곡인 ‘돌림판 (Feat. 신빠람 이박사)’는 뽕짝 EDM의 대가 신빠람 이박사가 참여, 머쉬베놈의 감각적인 랩에 흥겨움을 더했다. 또 다른 타이틀 '몰러유'는 머쉬베놈 특유의 위트와 감각을 통해 머쉬베놈의 독보적 음악 세계를 리스너들 앞에 선보인다.

이외에도 2000년대를 대표하는 혼성그룹 거북이의 금비와 지이가 참여한 ‘오랫동안 (Feat. 거북이)’, 국민 혼성그룹 코요태가 함께한 ‘오토매틱 (Feat. 코요태)’ 등 국내 레전드 아티스트들의 피처링이 돋보이는 가운데 자전적인 메시지를 담아낸 ‘날다람쥐’, ‘빠에’, ‘오늘날’, ‘띵띵땡땡’, ‘모나리자’, ‘얼’ 등 다채로운 수록곡들로 앨범을 가득 채웠다.

첫 정규 앨범 ‘얼’은 머쉬베놈이 전곡 작사, 작곡에 참여했으며 K-POP 프로듀서 노 아이덴티티(No Identity)와의 협업으로 완성도를 높였다. 기존 머쉬베놈만의 유쾌하고 개성 있는 스타일에 새로운 음악적 시도를 더하며 독창적인 음악 세계를 한층 확장, 아티스트로서의 새로운 차원을 보여주고자 한다.

특히 정규 앨범 발매를 앞두고 보여준 사전 행보 역시 눈길을 끌었다. 앞서 가평휴게소와 인구해변을 찾아 게릴라 콘서트를 개최하며 3년 만의 컴백을 알렸던 머쉬베놈은 지난 광복절에는 독도를 찾아 태극기를 휘날리며 특별한 메시지를 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]