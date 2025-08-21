임영웅, 축구감독 데뷔…‘뭉찬4’서 안정환·이동국·김남일과 맞대결

가수 임영웅이 ‘뭉쳐야 찬다4’(이하 ‘뭉찬4’)에서 축구 감독으로 데뷔한다.

21일 오전 소속사 물고기뮤직은 “임영웅이 JTBC ‘뭉찬4’에 약 1년 만에 재출연한다. 활약을 기대해 달라”고 전했다.

앞서 임영웅은 지난해 ‘뭉찬3’에 본인의 소속팀 ‘리턴즈FC’와 함께 출연해 안정환이 이끄는 ‘어쩌다뉴벤져스’를 상대로 4:0 대승을 거둔 바 있으며, 당시 리턴 매치를 약속하기도 했다.

약속을 지키기 위해 ‘뭉찬4’에 다시 출연하는 임영웅은 ‘리턴즈FC’가 소속된 아마추어 리그 ‘KA리그’의 올스타팀을 직접 이끌며 감독으로 첫 도전에 나선다. 선수로서 그라운드를 누비는 동시에 지략을 펼치는 지도자로서의 면모까지 보여줄 예정이다.

선수이자 감독으로 활약하는 임영웅에 맞서는 ‘뭉찬4 연합팀’은 ‘FC환타지스타’, ‘라이온하츠FC’, ‘FC파파클로스’, ‘싹쓰리UTD’ 등 네 팀에서 선발된 최고 에이스들로 꾸려졌다. 안정환과 이동국, 김남일 등 축구계 전설들과 감독 대 감독으로도 맞붙게 된다.

임영웅의 다양한 모습을 볼 수 있는 ‘뭉찬4’는 매주 일요일 오후 7시 10분에 JTBC를 통해 방송된다.

‘뭉찬4’를 통해 시청자를 만날 임영웅은 29일 오후 6시 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’ 발매도 앞두고 있으며, 발매 하루 전인 28일에는 청음회도 개최한다. 청음회 예매는 21일 오전 10시부터 CGV를 통해 극장별로 순차 오픈된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

