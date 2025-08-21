김태희 “집안일+육아 전념…작품으로 하얗게 불태울 것” (유퀴즈)

데뷔 25주년을 맞이한 배우 김태희가 진솔한 이야기를 전했다.

김태희는 지난 20일(수) 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’을 통해 무려 15년 만에 토크쇼에 출연하며 안방극장의 시선을 사로잡았다.

이날 방송에서 김태희는 다채로운 인생 이야기를 공개했다. 15년 만에 재회한 유재석과 반갑게 인사를 나눈 김태희는 “집안일과 육아에 많이 전념하는 편이었고, 미국 드라마가 곧 공개된다”라며 한국을 넘어 할리우드 배우로 거듭난 최근 근황을 밝혔다.

아마존 프라임 비디오 시리즈 ‘버터플라이’로 할리우드에 진출한 김태희는 드라마 작가에게 먼저 러브콜을 받았다는 일화를 전해 이목을 집중시켰다. 그녀는 “대본을 재작년 말쯤 받았다. 대본을 보고 ‘이 작품 너무 하고 싶다’고 했더니, 같이 하자는 대답을 받았다”며 캐스팅 비하인드를 전했다.

또한 김태희는 2년 만에 SNS 글을 올렸다는 유재석의 말에 “줄을 바꿔 작성한다”라는 등 나름의 SNS 작성 노하우(?)를 공개하며 출구 없는 매력을 자랑했다. 김태희의 솔직한 입담이 많은 이들의 입덕을 유발했다.

마지막으로 김태희는 “육아로 작품을 못 했는데, 앞으로 작품에서 하얗게 불태워보고 싶다”라며 자신의 고민을 털어놓았다. 어디서도 들을 수 없었던 ‘인간 김태희’의 솔직한 이야기들이 안방극장에 여운을 선사하며 그녀의 향후 행보에 기대감을 높였다.

