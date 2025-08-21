정상을 향해…탁구 임종훈-신유빈, 유럽 스매시 4강 진출

사진=뉴시스

‘올해 세 번째 우승을 향해!’

한국 탁구 혼합복식 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 순항 중이다. 월드테이블테니스(WTT) 유럽 스매시 준결승에 올랐다. 20일(현지시간) 스웨덴 말뫼에서 열린 대회 혼합복식 8강에서 ‘다국적 듀오’인 안데르스 린트(덴마크)-아드리안 디아스(푸에르토리코) 조를 게임스코어 3-0(11-6 11-5 11-9)으로 꺾었다.

다음 상대는 일본이다. 마쓰시마 소라-오도 사쓰키 조와 결승행 티켓을 두고 다툰다. 여기서 승리하면 린스둥-콰이만(중국)과 에두아르드 이오네스쿠-베르나데트 쇠츠(루마니아)의 또 다른 4강 승자와 우승 트로피를 두고 겨루게 된다. 임종훈-신유빈 조는 올해 WTT 자그레브와 류블랴나 대회서 연달아 정상에 오른 바 있다.

마쓰시마 소라-오도 사쓰키 조의 경우 혼합복식 세계랭킹에선 100위권 밖이다. 긴장의 끈을 놓을 순 없다. 이미 복식서 실력을 인정받은 이들이다. 마쓰시마는 하리모토 미와와 호흡을 맞춰 3위에 랭크돼 있다. 오도 역시 요시무라 마하루와 8위에 올라 있다.

한편, 세계랭킹 2위 콤비 임종훈-안재현(한국거래소) 조는 남자복식 16강서 트룰스 뫼레고르-안톤 칼베르크(스웨덴) 조를 3-1(11-8 8-11 11-9 13-11)로 제압했다. 8강서 웡춘팅-챈 볼드윈(홍콩) 조를 만난다. 여자복식에선 유한나-김나영(포스코인터내셔널) 조가 수타시니 사웨타부트-오라완 파라낭(태국) 조를 상대로 3-2(9-11 12-10 7-11 11-7 11-8)로 역전승을 거뒀다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

