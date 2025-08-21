버벌진트, 신곡 'Replay' 깜짝 발매…‘언프2’ 이후 10년만 헤이즈 피처링

래퍼 버벌진트가 새로운 싱글로 돌아온다.

브랜뉴뮤직은 지난 5일, 공식 SNS 채널들을 통해 음원 일부가 담긴 티저 영상을 공개하며 버벌진트의 신곡 발매 소식을 전했다.

특히 이번 곡에는 독보적인 음색과 감성으로 많은 사랑을 받고 있는 아티스트 헤이즈가 피처링으로 참여해 리스너들의 기대를 한층 높이고 있다.

이어 어제(20일) 오후에 공개된 앨범 커버는 마치 곡의 정서를 시각화한 듯한 디자인으로 눈길을 사로잡았는데,

‘Replay’라는 곡명이 반복되며 흐릿하게 번진 이미지 위에 자리 잡아, 기억 속 희미해진 감정을 암시하는 듯한 무드를 자아냈다.

‘Replay’는 반복되는 기억 속에서 마주한 지워지지 않는 이별의 감정을 그린 곡으로,

버벌진트는 특유의 유려한 플로우와 라임으로 미니멀한 사운드가 돋보이는 힙합 비트 위에 감정의 결을 섬세하게 그려내 ‘국힙 교과서’다운 면모를 드러냈다.

2015년 Mnet ‘언프리티 랩스타2’ 이후 버벌진트와 헤이즈가 처음으로 호흡을 맞춘 이번 싱글 ‘Replay’는 담담하고 절제된 버벌진트의 랩과 헤이즈의 몽환적이고 섬세한 보컬이 어우러져 리스너들에게 깊은 여운을 남길 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

