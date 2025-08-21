제천에서 꽃피는 화합의 축제…2025 전국장애인이스포츠대회 개최

사진=대한장애인체육회 제공

대한장애인체육회(회장 정진완)는 한국콘텐츠진흥원(원장직무대행 유현석) 과 함께 오는 22일부터 24일까지 3일간 충북 제천시어울림체육센터에서‘2025 전국장애인이스포츠대회’를 개최한다.

문화체육관광부와 제천시가 후원하는 이번 대회에는 전국에서 선수 266명과 임원·관계자 86명 등 총 352명이 참가하며, 지체·시각·청각·지적·뇌병변 등 다양한 유형의 선수들이 출전해 기량을 겨룬다.

대회 종목은 크게 PC, 콘솔, XR(확장현실) 3개 분야로 나뉜다. 세부종목으로는 ▲리그 오브 레전드 ▲FC 온라인 ▲카트라이더 드리프트 PC 종목 3개와 ▲닌텐도 스위치 테니스 ▲닌텐도 스위치 볼링 콘솔 종목 2개, ▲휠체어레이싱 ▲실내조정 XR 종목 2개로 구성되어 총 7개 종목이 진행될 예정이다.

이번 대회는 경기뿐만 아니라 XR 휠체어레이싱 체험과 장애인 채용 상담존을 운영하는 등 선수 및 관계자를 대상으로 한 다양한 부대 프로그램이 운영될 예정이다.

개회식은 22일 제천시어울림체육센터 다목적체육관에서 열리며, 제천시민과 관람객이 함께 즐길 수 있는 문화예술 공연(제천어린이합창단, 제천시 난타예술팀, 제천 청년 아티스트)이 함께 진행된다.

23일부터는 제천시어울림체육센터에서 본격적인 대회가 시작된다. 23일 예선이 치러지며, 24일엔 각 종목의 우승자를 가리는 결선이 열린다. 세부 경기일정 및 결과는 공식 홈페이지 에서 확인할 수 있다.

대한장애인체육회 정진완 회장은 “올해 세 번째를 맞이한 전국장애인이스포츠대회는 장애인스포츠의 새로운 영역을 개척하는 의미있는 무대로 자리매김했다”며 “제천시에서 개최되는 이번 대회를 통해 장애인이스포츠가 더욱 활성화되길 기대한다”고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

