이동욱 “한국은 월병 안 먹어요”…中 네티즌 발끈에 韓 “이게 왜 논란?”

사진= 뉴시스

배우 이동욱의 과거 발언이 중국 온라인 커뮤니티에서 뒤늦게 논란이 되고 있다.

중국의 SNS 플랫폼 웨이보에서는 최근 ‘이동욱, 한국은 월병을 안 먹어요’라는 키워드가 실시간 토론 주제로 급부상했다.

20일 기준 관련 게시물 수는 약 3만 2천 건에 달하며 조회수는 9,800만 회를 넘어서며 큰 주목을 받고 있다.

논란의 발단은 지난해 9월 이동욱이 팬 플랫폼 ‘버블’을 통해 팬들과 소통하던 중 나온 발언이다.

당시 일부 중국 팬들이 “한국에서도 월병을 먹느냐”고 묻자 이동욱은 “중국팬들아, 한국은 월병 안 먹는다. 명절을 보내는 법이 다르다”고 답했다. 이어 “월병 얘기 그만하라”며 “우린 송편 먹는다”고 덧붙였다.

사진= 웨이보 캡처

이 발언은 이후 중국어로 번역돼 이미지 형태로 확산됐고 웨이보를 중심으로 중국 누리꾼들의 비판을 받기 시작했다.

이에 한국 누리꾼들 사이에서는 “사실 말한 게 뭐가 문제냐”, “송편 먹는다고 한 게 왜 논란?”이라는 반응이 주를 이루며 황당하다는 반응이 잇따르고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]