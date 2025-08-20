‘살아있는 전설’ 최정, 이번엔 리그 최초로 1500득점 완성

사진=SSG랜더스 제공

‘홈런왕’ 최정(SSG)이 또 하나의 대기록을 작성했다. 리그 최초로 통산 1500득점 고지를 밟았다.

최정은 20일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 원정경기에 3번 및 3루수로 선발 출전했다.

출발부터 호쾌했다. 1회 초 1사 2루서 우중간을 가르는 안타를 때려냈다. 후속 타자 기예르모 에레디아의 안타에 2루까지 진루한 뒤 한유섬의 적시타로 홈을 밟는 데 성공했다. 전날까지 통산 1499득점을 기록 중이었던 최정은 1500득점을 완성했다. 리그 최초다.

최정은 2005년 1차 지명으로 SK(SSG 전신)에 입단했다. 그해 5월21일 인천 현대전서 데뷔 첫 득점을 맛봤다. 이후 꾸준한 발자취를 자랑했다. 한 시즌 최다 득점 타이틀을 거머쥔 적은 없지만 무려 10차례나 시즌 득점 상위 10위 내에 이름을 올렸다. 2012년엔 85득점으로 이 부문 2위에 자리하기도 했다. 그리고 20년 만에 1500득점을 채웠다.

진한 이정표를 대거 세우는 중이다. 통산 득점 1위 주인공이다. 2023년 9월6일 대전 한화전에서 종전 1위이던 이승엽(1355득점)을 넘어섰다. 손아섭(NC·19일 기준 1389득점)이 2위, 이승엽이 3위, 그리고 1352득점을 기록 중인 최형우(KIA)가 4위에 자리하고 있다. 바로 득점을 올릴 수 있는 홈런 부문에서도 509개로 통산 1위다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]