‘케데헌’ 감독 만난 李 대통령, “예술은 자유로워야…지원하되 간섭하지 않겠다”

이재명 대통령이 K팝을 비롯한 한국 문화 콘텐츠 산업의 지속 가능한 성장을 위해 정부의 적극적인 지원을 약속했다.

이 대통령은 20일 서울 서초구 아리랑 국제방송에서 진행된 특별 프로그램 ‘케이팝 더 넥스트 챕터(The Next Chapter)’에 참석해 K팝의 세계적 위상과 향후 발전 전략을 주제로 대화를 나눴다.

이 자리에는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 매기 강 감독, 트와이스 정연·지효, 음악 평론가 김영대, 프로듀서 알티(R.Tee) 등이 함께했다.

이 대통령은 한국 K팝이 가진 저력에 대해 문화적 뿌리가 단단해야 세계적인 성과도 가능하다고 강조했다.

또한 이 대통령은 한국에서 일본처럼 대규모 K팝 공연장이 부족하다는 점을 지적하며 “경기도지사 시절 일산에 대형 공연장을 추진했지만 무산된 바 있다. 앞으로는 변형된 형태라도 대형 공연 인프라가 반드시 필요하다”고 밝혔다.

정부의 역할에 대해서는 “예술은 자유로워야 한다. 지원하되 간섭하지 않는다는 원칙을 지켜야 한다”며 과거 블랙리스트와 같은 정치적 통제는 문화예술을 위축시킨다고 비판했다.

김영대 평론가는 “IP(지식재산권) 문제, 플랫폼 주도권 확보, 창작자 지원 등 구조적 개선이 필요하다”고 언급하며 인디 뮤지션과 다양한 음악 장르에 대한 폭넓은 지원도 요구했다.

이에 이 대통령은 “문화 산업은 기업이나 개인의 노력에만 맡길 수 없다. 정부가 체계적 토대를 마련하고 순수 예술과 대중문화가 함께 성장할 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 답했다.

이 대통령은 이어 “최근 산업화에 치우친 문화계에 대해 ‘속이 비어 있다’는 지적에 공감한다. 겉은 화려하지만 뿌리가 약하면 무너진다. 그 뿌리를 다지는 게 정부의 일이고, 지금부터 시작하겠다”고 밝혔다.

