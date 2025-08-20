8월 ERA 13.50…수장은 희망을 이야기한다 “장현식, 의지 불타더라”

사진=LG트윈스 제공

“본인은 의지에 불타고 있습니다.”

1위 팀 LG에도 고민은 있다. 불펜이 다소 지친 듯하다. 8월 치른 14경기서 평균자책점 4.06(5위)을 마크했다. 이 기간 선발진이 강력한 구위를 뽐낸 것과는 다른 대목이다. 기복이 있다. 특히 ‘필승조’ 장현식의 페이스가 아쉽다. 최근 실점이 많아졌다. 7월까지만 하더라도 36경기서 평균자책점 2.23을 기록했다. 8월 이후 8경기에선 평균자책점이 13.50까지 치솟았다. 가장 최근 등판이었던 19일 잠실 롯데전에서도 ⅔이닝 동안 3피안타 2실점(2자책)했다.

투수 역시 사람이다. 한 시즌 내내 좋을 수만은 없다. 장현식의 경우 누적된 피로가 있을 수 있다. 지난 시즌 75⅓이닝을 던졌다. 직전 시즌(51이닝)에 비해 25이닝 가까이 늘어났다. 그렇다고 마냥 휴식만 줄 순 없다. 좋지 않은 흐름일수록 빨리 털어내야 한다. 코칭스태프의 역할이 중요한 까닭이다. 염경엽 LG 감독은 “뭐든지 바닥을 찍고 올라오려면 한참 걸리지 않나”라고 운을 뗀 뒤 “(선수들의 페이스가) 바닥까지 떨어지지 않도록 관리해야 한다”고 설명했다.

장현식은 올 시즌을 앞두고 LG 유니폼을 입었다. 4년, 총액 52억원에 자유계약(FA)을 체결했다. 전액 보장이라는 파격적인 대우를 해줄 만큼 기대치가 높았다. 지난해 KIA의 통합우승을 합작한 주인공이기도 하다. 수장이 낙관적으로 바라보고 있는 이유다. 염 감독은 “(장)현식이는 회복력이 빠르다. 중간투수로서 어느 정도 성공체험을 한 선수이기 때문”이라면서 “도전정신으로 완전히 불타 있더라. 의지가 강하기 때문에 훨씬 더 긍정적”이라고 목소리를 높였다.

장현식은 여전히 매력적인 카드다. 금방 제 궤도를 찾을 거라 믿는다. 더욱이 LG는 단순히 가을야구 진출을 넘어 대권을 노리는 팀이다. 장현식이 필요하다. 염 감독은 “현식이가 있어야 남은 시즌에서도, 포스트시즌(PS) 힘을 받을 수 있다”고 끄덕였다. 1군 엔트리 말소까진 고려하지 않는다. 계속해서 힘을 실어주려 한다. 염 감독은 “시간을 두고 끌고 갈지 말지 결정하는 것도 굉장히 중요하다. 경기를 이어가면서 풀어나가는 것도 필요하다고 생각한다”고 밝혔다.

