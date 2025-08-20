‘하루 물 2리터 위험?’…‘유퀴즈’ 교수 해명 “과도한 집착 경계해야”[TV핫스팟]

사진= 유튜브 채널 ‘정희원의 저속노화’ 화면 캡처

예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “하루에 물 2리터를 마시면 건강이 나빠질 수 있다”는 발언으로 논란을 일으킨 이계홍 교수가 해명에 나섰다.

19일 서울시 정희원 건강총괄관이 운영하는 유튜브 채널 ‘정희원의 저속노화’에 올라온 영상에서 이 교수는 “물을 많이 마시지 말라는 게 아니라 필요에 따라 적당히 마시자는 의미였다”고 밝혔다.

이 교수는 “2L라는 수치에 너무 집착해 매일 억지로 마시는 분들이 있다”며 “수박을 많이 먹는 날은 굳이 물을 추가로 2L 마실 필요가 없다. 음식으로도 수분이 충분히 보충된다”고 설명했다. 이어 “운동하거나 더운 날씨엔 더 많이 마셔야 할 수도 있다”고 덧붙였다.

앞서 이 교수는 6일 방송된 tvN ‘유 퀴즈’에서 “물을 너무 꾸준히 많이 마시면 건강이 나빠질 수 있다”고 발언해 MC 유재석과 조세호를 당황하게 했다. 이후 온라인상에서는 하루 물 섭취량을 둘러싼 논쟁이 벌어졌고, 서울시 정 총괄관은 “이 같은 발언은 과학적 근거가 부족하거나 과장된 주장일 수 있다”며 우려를 표했다.

정 총괄관은 김세종 분당서울대병원 신장내과 교수를 초청해 관련 내용을 다룬 라이브 방송을 진행했고 이후 이 교수가 직접 정 총괄관에게 연락해 자신의 발언에 대한 오해를 해명하고자 유튜브 출연 의사를 전한 것으로 알려졌다.

이 교수는 해당 영상에서 정 총괄관과 김 교수의 설명에 “100% 동의한다”고 밝히며 “나 역시 방송에서 요지가 축약되며 본래 의도와 다르게 전달된 면이 있다”고 해명했다.

정 총괄관은 “특정인을 저격한 것이 아니라 정확한 건강 정보를 전달하고자 한 것”이라고 강조했다.

