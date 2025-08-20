김석기 외통위원장, 마티아스 프랑케 주한 칠레대사 면담

사진=국회

국회 외교통일위원회 김석기 위원장은 20일(수) 오후 3시 국회에서 마티아스 프랑케 주한 칠레대사(이하 "프랑케 대사"라 함)를 면담하여 한-칠레 무역ㆍ투자 증진 및 의회 간 협력 강화 방안 등에 대하여 논의하였다.

프랑케 대사는 이번 경주 APEC 정상회의에 보리치 칠레 대통령이 방한할 예정으로, 이를 위한 경주시 사전 답사 때 환대를 받아서 감사하였다고 말하였다. 이에 김 위원장은 다음에 프랑케 대사와 같이 경주를 방문하여 보리치 대통령의 성공적인 방한을 위한 준비를 돕고 싶다는 뜻을 밝혔다.

김 위원장은 칠레는 우리의 중남미 제3교역국으로, 한-칠레 FTA 체결(2003년) 이후 양국의 교역이 5배 증가한 만큼 현재 진행 중인 한-칠레 FTA 개선 협상의 성공적 타결로 새로운 전기 마련을 기대한다고 밝혔다. 프랑케 대사는 이에 화답하여 양국 간의 무역은 물론, 리튬 등 핵심광물 관련 투자까지 확대되는 계기가 되었으면 한다는 뜻을 전하였다.

김 위원장은 한-칠레 양국이 2015년 방산ㆍ군수 협력 협정 체결 이래 군용차 및 경찰차 등에 대한 방산협력이 잘 되고 있는 것에 대해 칠레 측의 한국 방위산업에 대한 신뢰와 다양한 한국의 무기체계 도입에 감사한다고 말하였다. 프랑케 대사는 한국 방위산업의 품질은 익히 알려져 있으며, 앞으로도 방산분야의 협력이 증진되기를 바란다고 밝혔다.

프랑케 대사는 오늘 위원장님과 직접 소통하게 되어 뜻깊게 생각하며, 앞으로도 대화의 기회를 늘리고자 하는 뜻을 전하였고, 이에 김 위원장은 오늘의 만남을 바탕으로 앞으로도 한-칠레 양국이 더욱 긴밀하게 협력하고, 글로벌 이슈에 대해서도 함께 지혜를 모아나갈 수 있기를 기대한다고 말하였다.

이날 면담에는 우리 측에서 곽현준 외교통일위원회 수석전문위원, 임시흥 외교부 국회 외교통일위원회 파견국장 등이 참석했다.

