‘뉴진스 소속사’ 어도어, 이도경 신임 대표 선임…‘아티스트 사업’ 강화

하이브 산하 레이블 어도어(ADOR)가 이도경 부대표를 신임 대표이사로 선임했다.

어도어는 20일 이도경 부대표를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 이와 관련해 어도어 측은 “음반, 공연 등 아티스트의 활동 기획 및 매니지먼트에 집중하는 레이블로서 본격적인 운영을 위한 결정”이라고 선임 배경을 설명했다.

이번 인사는 지난해 8월 조직 안정화를 위해 김주영 대표를 선임한 지 약 1년 만이다. 어도어 이사회는 그간의 정상화 목표가 일정 부분 달성됐다고 판단, 본격적인 사업 추진과 아티스트 활동 지원에 최적화된 체제로의 전환을 선택한 것이다.

이도경 신임 대표는 2019년 하이브에 합류해 전사 비전 및 사업 전략 수립을 맡아왔다. 이후 2022년에는 하이브 뮤직그룹 IPX 사업본부 부대표로서 아티스트 IP 기반의 사업 고도화에 핵심 역할을 수행했다. 또한 머천다이징, 팝업스토어, 응원봉 사업 등을 총괄하며 대형 프로젝트인 ‘더 시티(THE CITY)’를 통해 공연 지역과의 컬래버레이션 사업을 이끌었다.

어도어는 이번 선임으로 “즉각적인 아티스트 활동 지원은 물론, 고도화된 인력 구조를 갖추게 됐다”고 밝히며 향후 사업에 대한 기대감을 드러냈다.

한편 어도어는 인기 걸그룹 뉴진스(NewJeans)가 소속된 레이블로 최근 차세대 보이그룹을 위한 ‘2025 글로벌 오디션’을 진행 중이다. 이를 통해 신규 아티스트 제작에도 박차를 가할 예정이다.

