넷마블 ‘뱀피르’, 26일 출시…월드 탐색 영상 공개

뱀피르 이미지. 넷마블 제공

넷마블이 신작 MMORPG ‘뱀피르’의 정식 출시 일정을 공개하고 신규 영상을 선보였다.

넷마블은 뱀피르가 오는 26일 낮 12시에 정식 출시된다고 20일 밝혔다.

이에 앞서 25일 낮 12시부터는 사전 다운로드가 진행된다. 이용자들은 사전 다운로드가 시작되면 캐릭터 선점 이벤트에 참여한 정보를 바탕으로 캐릭터를 생성할 수 있다.

넷마블은 신규 영상 ‘월드 탐색’도 선보였다. 해당 영상을 통해 이용자들은 뱀파이어 컨셉이 녹아든 다양한 공간들은 물론, 실제 접속 시 만나게 될 여러 지역과 건축물 등을 통해 게임의 컨셉을 직관적으로 확인할 수 있다.

특히 박쥐나 거미 등 뱀피르만의 특색 있는 탈것을 통해 월드 곳곳을 탐험하며 인게임 분위기를 경험할 수 있고, 주요 거점 이동 시 캐릭터가 박쥐가 되어 날아가는 등 뱀파이어 소재를 활용한 이펙트도 확인 가능하다.

한편 뱀피르는 리니지2 레볼루션의 주요 개발진이 참여한 신작 MMORPG다. 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재를 바탕으로 한다.

최근 3차례의 캐릭터명 선점 이벤트를 성황리에 종료했다. 이용자들의 높은 참여에 힘입어 10개 월드, 30개 서버 수용 인원이 모두 초과되는 등 조기 마감되며 관심이 고조되고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

