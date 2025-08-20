카카오게임즈, 게임스컴서 ‘갓 세이브 버밍엄’ 신규 데모 공개

갓 세이브 버밍엄 대표 이미지. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈가 자회사 오션드라이브 스튜디오가 개발 중인 글로벌 신작 ‘갓 세이브 버밍엄’을 게임스컴 2025에서 선보인다.

카카오게임즈는 독일 쾰른에서 열리는 게임스컴에서 일반 관람객을 대사응로 게임을 시연해볼 수 있는 BTC 부스를 제 10전시관에, 또 다양한 업계 관계자를 대상으로 하는 BTB 부스를 제 2전시관에 마련해 운영한다고 20일 밝혔다.

BTC와 BTB 부스 모두 갓 세이브 버밍엄의 세계관과 분위기를 반영한 디자인으로 꾸며진다. 특히 BTC 부스는 중세 시대의 벽돌 건물을 형상화한 디테일을 더해 참관객들의 관심과 방문을 유도한다. 뿐만 아니라 카카오게임즈는 지난해에 이어 갓 세이브 버밍엄의 신규 데모 버전을 공개한다.

'갓 세이브 버밍엄' 게임스컴 2025 BTC 부스 전경. 카카오게임즈 제공

한편 갓 세이브 버밍엄은 지난해 게임스컴 2024에서 최초 공개된 이후 중세 좀비 서바이벌 장르라는 독창적인 세계관 및 언리얼 엔진 5로 구현된 사실적인 그래픽과 물리 효과, 주변의 사물을 활용한 창의적인 전투 시스템 등으로 많은 참관객의 호평을 받았다.

특히 지난 4월 공개된 약 9분 분량의 갓 세이브 버밍엄 신규 트레일러는 중세 서바이벌 특유의 긴장감 넘치는 분위기를 강조하며 유튜브 조회수 100만 회를 돌파하는 등 글로벌 이용자의 이목을 집중시켰다. 이어 5월에는 북미 최대 규모의 게임 문화 축제 팍스 이스트에 신규 게임플레이 영상을 공개해 팬들의 관심을 모았다.

카카오게임즈는 갓 세이브 버밍엄의 글로벌 출시를 위한 현지화 및 마케팅 등을 지원할 예정이다.

