몬길:스타 다이브, 글로벌 사전등록 시작…게임스컴서 현장 시연

몬길:스타 다이브 사진등록 시작. 넷마블 제공

액션 RPG 신작 ‘몬길:스타 다이브’가 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

넷마블은 몬길:스타 다이브가 글로벌 사전등록을 시작했다고 20일 밝혔다.

몬길:스타 다이브는 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG 몬스터 길들이기의 후속작으로, 언리얼 엔진5로 제작된 고퀄리티 연출과 3인 파티 기반의 실시간 전투 태그 액션이 특징이다. PC·모바일 멀티 플랫폼으로 올 하반기 한국을 포함한 글로벌 출시를 목표하고 있다.

이용자들은 몬길:스타 다이브 공식 브랜드 사이트, 에픽게임즈 스토어, 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 사전등록을 진행할 수 있다. 사전등록 시 다양한 참여 보상이 제공된다.

SNS 팔로워 달성 이벤트도 진행한다. 팔로워 10만·30만명 달성 시 약속의 나침반과 성장 재료를 제공하며, 팔로워 50만명을 돌파하면 특별 보상으로 소라뿅 몬스터링을 선물한다.

이와 함께 몬길:스타 다이브는 삼성전자와 협업해 20일(현지시간) 독일 쾰른에서 개막하는 게임스컴 2025 현장 시연에 나선다. 또 현지에서 22일부터 열리는 이용자 체험 행사 더 월드 오브 #플레이갤럭시에 참가해 최신 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z폴드7을 통한 플레이 기회를 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]