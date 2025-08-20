[데스크 칼럼]애플은 왜 폴더블 폰을 6년째 만들지 못할까?

최근 주목할 만한 뉴스가 나왔다. 삼성전자가 신제품 폴더블 스마트폰 흥행을 통해 기존 강자인 애플과의 미국 시장 격차를 빠르게 줄이고 있다는 소식이었다. 미국 방송 CNBC가 인용한 시장조사업체 캐널리스 자료에 따르면 올해 2분기 삼성전자 스마트폰의 미국 시장 점유율은 31%로 1년 전의 23%보다 늘었다. 같은 기간 애플의 미국 시장 점유율은 56%에서 49%로 하락했다. 애플의 첫 폴더블 폰 출시 소식 역시 이어졌다. 해외 전문가 말로는 내년 9월 출시 예정이란 이야기가 나온다. 그러나 삼성전자의 첫 폴더블 스마트폰 출시가 있던 2019년에도 애플이 폴더블 폰을 내놓을 거란 보도가 처음 나왔고 매년 반복되던 이야기다.

애플은 안방인 미국 내에 제조시설이 전무하다. 그 대신 중국을 비롯한 인도, 베트남, 말레이시아 등 비교적 인건비가 저렴한 나라들에 제조시설을 갖춰놨다. 이처럼 인건비가 점점 상승하면서 제조시설을 해외의 노동비용이 저렴한 나라들로 옮기는 이른바 오프쇼어링은 1980년대부터 본격화됐다. 이른바 혁신 경영기법으로 일컫는데 미국뿐만 아니라 일본, 우리나라 등 수많은 선진국들에서는 흔한 모습이다. 애플은 더욱 특별한 게 아이폰은 아예 제조는 외주를 주고 제품 기획만 하는 방식으로 이익을 극대화 해왔다.

그러나 오프쇼어링은 혁신 경영기법이라기보다 편법이나 꼼수라 할 수 있다. 오래 갈 수 없는 방식이기 때문이다. 인건비가 저렴한 나라들이라지만 경제성장에 따라 임금이 올라가 10∼20년 후엔 수지타산이 맞질 않아 또 다시 제조시설을 인건비가 더 낮은 나라로 옮길 수밖에 없게 된다. 무엇보다 안방 본사에서 아무리 좋은 제품을 기획하더라도 외주 또는 해외 공장에서 혁신적인 제품을 속도 있게 내놓기도 어렵다. 애플이 아무리 폴더블 폰을 만들고 싶어도 2019년 이래로 6년 동안 내놓지 못하는 것도 이런 이유 때문이다.

반면 삼성전자는 계열사 중 세계 최고 수준의 디스플레이 계열사가 있는 데다 해외뿐만 아니라 국내에도 스마트폰 제조 공장을 보유하고 있다. 이에 비해 애플은 아이폰 신제품을 내놓으면서 카메라 성능이나 정보 처리 속도, 화면 크기 등은 외주사를 통해 쉽게 개선할 수 있었지만 화면을 접을 수 있는 초격차 기술 혁신에는 더딘 모습을 보여줬다. 결국 외주화가 제품 초격차 혁신에는 오히려 장애물이 되고 있는 셈이다.

물론, 애플은 여전히 세계적으로 수많은 충성도 높은 소비자를 확보한 브랜드다. 아직까지 아이폰 사용자들은 폰이 접히든 말든 당분간 꾸준히 아이폰 신제품을 구매할 것이다. 그런데 이번에는 분위기가 좀 달라 보인다. 삼성의 폴더블 폰이 많은 이들의 관심을 받기 시작하면서 애플도 이를 따라가야 할 상황에 처한 것이다. 이미 중국 스마트폰 브랜드들도 폴더블 폰을 내놓고 있는 상황이다. 유일하게 소외되고 뒤처지는 상황을 천하의 애플이 얼마나 감당할 수 있을까.

애플이 손쉽게 돈을 벌 수 있었던 오프쇼어링의 시대는 이제 종말을 고하고 있다. 해외 공장 이전으로 실업자가 늘어나고 지역 경제가 황폐화되면서 사회 문제가 되자 미국뿐만 아니라 각 선진국에서는 최근 리쇼어링이 화두로 떠오르고 있다. 해외로 이전한 공장을 자국으로 다시 되돌아오게 하는 리쇼어링은 오프쇼어링과는 정반대의 흐름을 의미한다. 미국 도널드 트럼프 대통령은 최근 관세 정책을 통해 자국 기업은 물론, 해외 글로벌 기업들의 제조공장이나 시설을 미국 본토에 유치하고 있다. 애플마저 지난 6일 미국에 1000억 달러(약 140조원) 규모의 대규모 투자 계획을 발표하기에 이르렀다.

우리나라도 이미 중국으로의 공장 이전으로 재미를 보던 상황이 끝나고 베트남으로 다시 옮겨간 기업들이 많다. 이들 기업마저 최근 베트남의 경제성장으로 인한 인건비 상승을 걱정하기 시작했다. 애플의 상황을 보더라도 인건비 상승을 두려워할 것만이 아니라 노사 간 합의로 기업의 부담을 줄여줄 노동유연화 방안을 마련하고 새 정부도 국내 기업의 제조시설 유치를 위한 적극적인 지원책을 고민하고 실행해야 할 것이다.

한준호 산업부장

