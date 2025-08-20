네이트, ‘네이트 오늘’ 사랑꾼들의 성지로 부상…특별 프로모션 진행

이미지=네이트오늘

네이트(대표 이종성)의 사용자 참여형 서비스 ‘네이트 오늘’이 새로운 명소로 부상하고 있는 가운데 특별 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

지난 7월 7일 오픈한 ‘네이트 오늘’은 생일, 결혼기념일 등 각종 경조사 소식부터 아이돌 팬텀의 응원 메시지, 개인의 소소한 광고 및 홍보 등 다양한 이야기를 네이트 모바일 메인에 노출할 수 있는 사용자 참여형 서비스다.

‘네이트 오늘’은 오픈 이후 3주간의 이용 현황 데이터를 분석한 결과, 유료 결제 서비스임에도 불구하고 하루 평균 신청 건수 69건, 일평균 140시간의 유료 구좌가 운영되는 등 기대이상의 이용자 반응을 얻고 있다.

특히 주목할 만한 점은 사연 등록 카테고리 분석 결과다. 가장 많은 이용자들이 네이트 메인을 통해 전하고 싶었던 이야기는 바로 ‘사랑’이었다. 전체 사연 중 ‘사랑’과 관련된 메시지가 29%를 차지하며 압도적인 1위를 기록했다. 결혼을 앞둔 연인에게 전하는 프러포즈부터 부모님께 전하는 사랑 고백까지, 다양한 형태의 사랑 이야기가 네이트 메인을 장식했다.

그 뒤를 이어 ‘축하(21%)’, ‘응원(12%)’, ‘건강(8%)’, ‘감사(8%)’ 등의 사연이 주를 이뤘다. 이는 이용자들이 ‘네이트 오늘’ 서비스를 개인의 소중한 순간을 기념하고 특별한 추억을 남기는 이벤트로 적극 활용하고 있음을 보여줬다.

개인의 소소한 일상 공유를 넘어, 팬덤 문화의 새로운 표현 창구로 자리매김하고 있는 점도 눈에 띈다. 지난해 중국으로 떠난 푸바오의 생일을 축하하는 메시지, 고(故) 휘성을 추억하는 팬카페의 사연, 걸그룹 ‘퀸즈아이’의 컴백을 응원하는 광고 등 대중적 인지도를 지닌 대상을 향한 팬들의 애정 표현이 이어지며 서비스의 활용 범위를 넓히고 있다.

네이트 관계자는 “아직 서비스 론칭 초반임에도 기대이상의 이용자 참여로 네이트의 ‘오늘’이 사랑과 축하, 응원의 메시지로 가득 채워지고 있어 고무적이다”며, “포털의 첫 화면이 개인의 진솔한 이야기로 채워지는 새로운 소통 문화를 만들어가는 만큼, 앞으로도 ‘네이트 오늘’이 모두의 일상에 특별한 순간을 더하는 서비스가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 네이트는 ‘네이트 오늘’ 서비스의 성공적인 시작을 기념하고 이용자들의 성원에 보답하고자 특별 프로모션을 진행한다. 오는 8월 20일부터 26일까지 이벤트 기간 동안 ‘네이트 오늘’에 사연을 등록하고 메시지 게시가 완료된 모든 이용자에게 ‘메가 MGC커피(ICE) 아메리카노 더블세트’ 기프티콘을 증정한다.

황지혜 기자

