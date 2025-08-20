임영웅, ‘IM HERO 2’ 앨범북 공개…144페이지 감성 역대급

사진= 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 음악은 물론, 소장 가치까지 담아낸 특별한 패키지로 팬들을 찾는다.

20일 임영웅 공식 SNS에는 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’의 앨범북 구성과 디자인이 공개됐다. 이번 정규 앨범은 기존 CD 발매 형태가 아닌, 팬들이 간직할 수 있는 화보 패키지 ‘앨범북’으로 제작돼 이목을 끌고 있다.

공개된 구성에는 144페이지 분량의 포토북과 포토씰, 하트 코스터, 4컷 사진, 포토카드, 엽서, 접지 포스터 등이 포함돼 다채로운 즐거움을 선사한다. 앨범북 표지에는 임영웅의 세련된 비주얼과 독보적인 분위기가 담겨 팬들의 소장 욕구를 자극했다.

사진= 물고기뮤직 제공

특히 팬클럽 ‘영웅시대’를 상징하는 하늘빛을 주요 컬러로 사용해 팬들과의 끈끈한 유대감을 강조했다. 비록 음반 형태는 달라졌지만, 앨범북에 담긴 진심과 감성은 더욱 깊어졌다는 평가다.

‘IM HERO 2’ 앨범북은 임영웅 공식 MD몰 ‘아임히어로 몰’을 통해 단독 예약 판매되며, 음원은 29일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 공개된다.

한편, 임영웅은 새 앨범 발매와 함께 전국투어 콘서트로 팬들을 직접 만난다. 투어는 10월 인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전, 부산 등 주요 도시에서 펼쳐질 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]