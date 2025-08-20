전종서, 거침없는 변신…파격 화보 공개

배우 전종서. 사진 = 데이즈드

배우 전종서의 파격적인 매력이 담긴 화보가 공개됐다.

20일 매거진 데이즈드는 2025년 9월호를 통해 전종서와 함께한 세 가지 커버와 화보, 인터뷰, 디지털 콘텐츠를 선보였다.

이번 화보에서 전종서는 서울의 한 건물 옥상을 배경으로 거칠고도 몽환적인 무드를 자유롭게 오가며 시선을 사로잡았다. 정교한 테일러링과 빅토리아 시대 고딕 코드 디테일, 네오 댄디즘이 돋보이는 컬렉션은 전종서의 매혹적인 에너지와 맞닿으며 압도적인 비주얼을 완성했다.

촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 전종서는 작품을 고르는 방식부터 배우로서의 성장에 대한 고민, 그리고 지금 이 시기에 전하고 싶은 진솔한 생각들을 털어놨다. 그는 “촬영할 때에는 계산하지 않고 솔직하게 임한다”고 전하며 연기에 대한 진정성을 드러냈다.

한편, 전종서는 최근 배우 한소희와 호흡을 맞춘 영화 ‘프로젝트 Y’로 또 한 번 기대를 모으고 있다. 해당 직품은 개봉 전부터 제50회 토론토 국제영화제와 제30회 부산국제영화제에 초청되며 뜨거운 화제를 불러일으켰다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

