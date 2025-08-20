K-베이스볼 시리즈 한일전, 야구 대표팀 응원단 입찰 시행

사진=KBO 제공

KBO가 ‘2025 K-베이스볼 시리즈 한일전 야구 국가대표팀 응원단’의 운영사업자 선정 입찰을 실시한다.

‘2025 K-베이스볼 시리즈 한일전 야구 국가대표팀 응원단’은 11월 도쿄돔에서 진행될 K-베이스볼 시리즈 한일전 원정 응원단 파견을 통한 선수단 격려 및 선전을 기원하고, 한국 고유의 응원문화를 해외에 선보이고자 기획됐다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 원정 응원단 구성 및 운영 관련 제반 업무를 담당하게 된다. 입찰 참여를 희망하는 업체는 9월 2일 오전 11시까지 KBOP 마케팅팀로 업체명, 담당자 연락처 등이 포함된 입찰희망메일을 남기면 제안요청서 및 제출 서류 양식을 수령할 수 있다.

입찰에 참여하기 위해서는 제안요청서 내 제출서류 등을 구비하여 9월 9일 오전 11시까지 KBOP 마케팅팀으로 방문 접수하면 된다(이메일, 우편, 팩스 접수 불가).

