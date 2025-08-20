[이슈스타] ‘좀비딸’ 최유리 “저를 일으킨 부모님, 때 되면 효도하고파”

영화 좀비딸 흥행의 주역 최유리가 가족에게 고마운 마음을 드러냈다.

20일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 영화는 전일 5만3954명을 동원해 누적 관객수 463만6684명을 기록했다. 지난달 30일 개봉날부터 흥행 신호탄이 제대로 터졌다. 43만명의 관객이 극장을 방문해 올해 개봉한 영화 중 최고 오프닝을 기록한 것. 역대 한국 코미디 영화 최고 오프닝 스코어다.

최유리는 영화 좀비딸(필감성 감독)에서 이 세상 마지막 남은 좀비로 운명이 바뀌어버린 수아(최유리) 역을 맡았다.

최유리는 “동명의 원작 웹툰이 연재될 때부터 팬이었다. 운명적으로 저에게 이 작품이, 심지어 수아로 기회가 와서 영광스럽다”며 “최근에 어머니와 함께 앉아 관람평을 쭉 봤다. 대부분 영화를 재밌게 봤다고 하시더라. 정말 뿌듯했다. 가끔 저에 대한 칭찬을 해주시는 글도 기억에 남는다”라고 .

정환(조정석)의 남다른 부성애가 관객의 눈시울을 적시는 작품이기도 하다. 최유리는 “아버지도 재밌게 보셨다고 하더라”며 “부모님의 입장으로 영화를 보다보니 정말 많이 우셨다고, 수고했다고 해주겼다. 정말 뿌듯했다. 제가 칭찬받는 걸 좋아하는 편이다. 가족의 응원에서 힘을 얻었다”라며 웃는다.

끼쟁이 어린이는 7살 드라마 데뷔를 통해 연기에 재미를 알게 됐다. 최유리는 “주변 분들의 권유로 시작했다. 어릴 때부터 나서기를 좋아하고 흥이 많았다. 관심받는 걸 좋아했던 거 같다. ‘끼가 있으니 연예계 쪽 일을 해보라’고 이야기를 듣게 됐고, 어머니께서 ‘한 번 해볼래’라고 물어봐주셨다. 부담없이 시작한 거 같다”라고 돌아봤다.

이어 “어느 순간 ‘적성에 맞구나’ 깨닫고, 그때부터 배우라는 직업을 더 사랑하게 됐다. 캐릭터에 동화되는 경험, 배우는 것들에서 성취감을 얻고 행복을 느낀다. 10년 정도 활동을 이어올 수 있었던 힘”이라고 연기에 대한 애정을 나타냈다.

첫 주연작 좀비딸을 만나기까지, 순탄한 과정만을 밟은 것은 아니었다. 하지만 최유리는 의연하다.

그는 “어릴 때는 나이에서 묻어나오는 미숙함이 있었다. 부모님이 저를 지원해주시고 부족한 부분들 바로잡을 수 있게 도와주셔서 좀비딸 수아를 만날 수 있었다”며 “더 어릴 때는 힘든 순간도 있었다. 그럴 때마다 지원을 아끼지 않고 일으켜 세워주신 부모님에게 감사드린다. 때가 되었을 때 제대로 효도를 하겠다”라고 말했다.

마지막으로 언니들에게 할 말이 없느냐는 말에 “어머니께서 현장에 저와 함께 다니느라 언니들이 어머니와 함께 할 시간을 많이 양보해주었다. 이런 부분도 고맙다”라고 짧고 굵게 고마운 마음을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

