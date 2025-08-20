샤인빔의원 인천 송도점 남현석 원장, 올리디아 키닥터 선정

남현석 샤인빔의원 송도점 대표원장이 차세대 PLLA 콜라겐 주사 ‘올리디아(Olidia)’의 키닥터(Key Doctor)로 공식 선정됐다. 이로써 남 원장은 고정밀 안티에이징 시술 분야에서 입지를 더욱 공고히 했다. 현재 샤인빔의원은 올리디아와 차세대 무침 주사 장비인 ‘시너젯(Synerjet)’을 활용한 독자적 시술 프로토콜로 주목받고 있다.

올리디아는 PLLA(Poly-L-Lactic Acid) 성분을 기반으로 한 5세대 콜라겐 주사다. 피부 속 깊은 층에서 자가 콜라겐 생성을 유도해 주름 개선, 피부 탄력 회복, 자연스러운 볼륨 회복까지 폭 넓은 안티에이징 효과를 기대할 수 있다.

남 원장에 따르면 특히 정밀하게 설계된 입자 구조 덕분에 염증, 결절 등 부작용 가능성이 매우 낮고, 시술 후 점진적인 콜라겐 재생 효과가 나타나 자연스러운 결과를 중시하는 고객층 사이에서 빠르게 주목받고 있다.

‘시너젯’은 마이크로 젯팅, 전기천공, 플라즈마 기술을 융합한 혁신 디바이스다. 기존 주사 방식보다 통증이 적고 피부 진피층까지 약물을 균일하게 전달하는 게 특징이다.

남현석 원장은 “시너젯을 통해 올리디아의 PLLA 성분이 표적 층에 더욱 정교하게 도달해 효과적인 콜라겐 재생과 부작용 감소라는 두 가지 결과를 동시에 실현할 수 있다”고 설명했다.

그는 “올리디아는 단순 필러 대체제가 아닌 피부 구조 자체를 개선하는 재생형 솔루션”이라며 “여기에 시너젯을 접목하면 통증과 시술 부담을 최소화하면서도 효과는 극대화할 수 있다”고 전했다. 이어 “올리디아는 론칭 이후 짧은 기간 안에 폭 넓은 소비자층의 관심을 끌며 실제 시술을 찾는 환자 수 또한 꾸준히 증가하고 있다”고 덧붙였다.

남 원장에 따르면 올리디아는 시술자의 이해도와 테크닉이 무엇보다 중요한 제품이다. 그는 “키닥터로서 올리디아와 시너젯 임상 케이스를 의료 현장에 공유하고, 보다 안전하고 정교한 프로토콜을 공유해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

