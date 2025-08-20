[내야외야] 두산, 22일 KT전 배우 노정의 승리기원 시구

사진=두산 베어스 제공

“두산과 망그러진 곰(망곰)의 팬이었어요!”

프로야구 두산이 22일 서울 잠실야구장에서 열리는 KT와의 정규리그 홈 맞대결에서 승리기원 시구를 진행한다.

이날 시구는 배우 노정의가 장식한다. 2011년 아역배우로 데뷔한 노정의는 드라마 ‘18 어게인’, ‘하이라키’, 영화 ‘내가 죽던 날’, ‘황야’ 등 다수 작품에 출연하며 배우로서 필모그래피를 탄탄히 쌓아가고 있다. 특히 2021년에는 SBS 드라마 ‘그 해 우리는’에서 엔제이 역을 맡아 여자 신인 연기상을 수상하는 등 비주얼과 연기력을 모두 겸비한 차세대 여배우로 자리잡았다.

‘성덕(성공한 덕후)’ 면모를 뽐낸다. 노정의는 “평소 두산과 망그러진 곰의 팬으로서 망곰베어스데이를 맞아 시구를 맡게 돼 정말 기쁘다”며 “두산이 승리할 수 있도록 열심히 응원하겠다”고 소감을 밝혔다.

한편 두산은 22일부터 24일까지 열리는 KT와의 홈 시리즈에서 망곰베어스 데이를 연다. 이 기간 선수단은 망곰베어스 콜라보 유니폼을 착용하며, 망그러진 곰 마스코트가 잠실을 누빌 예정이다.

