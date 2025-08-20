‘트웰브’ 서인국 “날렵한 원숭이 원승, 파쿠르로 고유 액션 만들어”

배우 서인국이 20일 오전 서울 중구 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 디즈니+ '트웰브' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스 제공

배우 서인국이 싱크로율 200%의 원숭이 ‘원승’으로 변신한다.

20일 서울 중구 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 새 드라마 ‘트웰브’의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 마동석, 박형식, 서인국 등 주연배우와 강대규, 한윤선 감독이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.

극 중 서인국은 12지신 중 원숭이 원승 역을 맡았다. 마동석과는 ‘38사기동대’ 이후 오랜만에 합을 맞춘다. 서인국은 “원승은 차기 대장을 꿈꾸는 다정다감한 캐릭터다. 밝은 성격으로 12지신 중에서도 분위기 메이커를 담당하면서도 갈등을 중재하는 인물”이라고 소개했다. “동물을 소재로 그간 보기 힘들었던 참신한 액션과 캐릭터를 보여줄 수 있을거란 기대감이 있었다”고 밝힌 서인국은 날렵한 원숭이를 표현하기 위해 파쿠르를 배워 액션에 활용했다.

“동물 캐릭터가 정해져있다 보니 캐릭터 형상을 띄는 액션을 보여주고 싶다는 생각이 들었다. 파쿠르와 액션을 가미해 원승만의 고유 액션을 만들었다”며 “파쿠르가 추격에 능한 운동이다. 우리는 추격보다는 악의 무리와의 싸움이다보니 지형지물을 이용하는 액션을 많이 사용했다”고 했다.

이번 작품이 특별한 이유는 또 있다. 서인국은 배우이자 음악 감독으로 작품에 참여했다. “메인 감독님과 함께 음악 작업에 첫 도전하게 됐다”고 밝힌 그는 “작업실에 가서 작품을 보면서 어떤 음악이 좋을 지 함께 고민했다. 12지신 소재에 재미도 있어서 웅장한 음악과 사이버펑크 장르의 음악이 잘 어울릴 것 같더라. 처음부터 끝까지 다양한 음악 장르와 함께 즐길 수 있을 것”이라고 예고했다.

트웰브는 동양의 12지신을 모티브로 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물이다. 호랑이 태산(마동석)을 필두로 한 천사들과 까마귀 오귀(박형식)를 중심으로 한 악의 세력의 갈등이 펼쳐진다. 오는 23일 오후 9시 20분 KBS2를 통해 첫방송되며 방송 직후 디즈니+에서도 만나 볼 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

