쿠팡플레이 ‘무한도전 Run’ 공식 MD 판매 시작…조남지대·주주 시크릿 추가 공연 라인업

쿠팡플레이가 ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산(무한도전 런 위드 쿠팡플레이 인 부산)’ 개최를 기념해 20일(수) 오전 10시부터 공식 MD를 쿠팡에서 단독 판매를 개시한다. 또한 오는 30일(토) 10K 마라톤에 이어 열리는 특별 공연의 완성 라인업도 발표했다.

공식 MD는 ‘무한도전’을 상징하는 캐릭터 ‘무도리’에 여름 감성을 입힌 한정판 아이템으로 다채롭게 구성했다. 티셔츠, 반다나, 헤어밴드, 러닝캡, 니밴드 등 러닝 필수템부터 ‘무도키즈’들의 소장 욕구를 자극하는 디자인 키링과 일상 활용도가 높은 비치백, 짐색까지 폭넓게 구성됐다. 이번 제품들은 부산 바다의 청량함과 ‘무도’ 특유의 유쾌함을 동시에 담아내 이벤트 현장은 물론 일상에서도 팬들에게 특별한 추억으로 남을 수 있도록 했다.

공식 MD의 상세 정보는 오늘 20일(수)부터 쿠팡 기획전 페이지에서 확인할 수 있으며, 오전 10시 단독판매가 시작된다. 마라톤 참가여부와 관계없이 누구나 구매할 수 있으며, 모든 상품은 한정 수량으로 준비되어 조기 품절될 수 있다.

‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산’ 특별 공연의 추가 라인업도 깜짝 공개됐다. 조세호의 합류로 남창희와 함께 조남지대가 완성됐으며, 최근 프로젝트 그룹으로 결성돼 뜨거운 화제를 모은 주주 시크릿의 박진주, 미주가 출연을 확정해 역대급 무대를 예고했다.

조남지대와 주주 시크릿은 DJ G.PARK(박명수), 정준하, 스컬&하하, 전진, 십센치, 햄부기(이수지) 등 앞서 발표된 아티스트들과 함께 축제의 피날레를 화려하게 장식할 예정이다. 여기에 ‘무도’ 전담 심판 박문기, 성우 시영준, 그리고 서울 이벤트에서 모닝 에어로빅으로 현장에서 큰 호응을 얻은 할마에(염정인)까지 총출동해 ‘무한도전’만의 유쾌함과 추억을 다시 한번 소환할 예정이다.

오는 30일(토) 오후 7시 30분 부산 광안리해수욕장에서 열리는 ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산’은 광안대교 야경을 배경으로 한 마라톤부터 예능, 공연까지 ‘무도 유니버스’의 웃음과 감동을 그대로 전하는 유일무이한 엔터테인먼트 축제다. 행사에 대한 자세한 내용은 쿠팡플레이 공식 사이트에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

