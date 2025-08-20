“이건 좀 아닌데?”…’나는 솔로’ 27기, 데이트 선택 후 폭풍 전개

‘나는 솔로’ 27기가 반전 선택으로 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 사진 = ENA·SBS플러스

‘나는 솔로’ 27기가 반전 선택으로 긴장감을 최고조로 끌어올린다.

20일 방송되는 ENA·SBS플러스 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에서는 ‘슈퍼 데이트’ 이후 진행된 새로운 데이트 선택에서 엇갈린 러브라인으로 인해 현장이 아수라장으로 변하는 모습이 공개된다.

‘솔로나라 27번지’에서 5일째, 27기는 ‘슈퍼 데이트’를 마친 뒤 솔로녀들의 선택으로 새로운 데이트 매칭에 돌입한다. 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 최종 선택 하루 전날인 만큼 이들의 선택을 예의주시한다. 이때 송해나는 누군가를 향해 “잘 됐다!”라고 외치고 뒤이어 “우와, 대박”이라며 깜짝 놀란 반응을 보인다.

‘나는 솔로’ 27기가 반전 선택으로 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 사진 = ENA·SBS플러스

한 솔로남은 “좀 짜증 나는데?”라고 미간을 찌푸리면서 “의도는 알겠는데 결과가 이 꼴이 났네”라고 분노한다. 심지어 “이건 좀 아닌 것 같은데? 여기서 뭐 하자는 건데, 지금!”이라고 화를 낸다.

그런가 하면, 새로운 데이트 선택으로 결정된 러브라인에 솔로 남녀는 환한 미소와 굳은 침묵으로 ‘극과 극’ 분위기를 풍긴다. 이를 두고 다른 솔로 남녀들은 “표정이 완전 안 좋네”, “이거 잘못 생각한 거 같은데?”라는 반응을 보인다. 데프콘마저 “다음 주에 난리가 날 거 같다”고 말해, 향후 전개에 대한 기대감을 더욱 높인다.

한편 ‘나는 솔로’는 20일 밤 10시 30분, ENA·SBS플러스를 통해 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]