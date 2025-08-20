가비, 글래머러스 수영복 자태 공개…눈부신 여름 휴가 근황

댄서 가비. 사진 = 가비 SNS 계정

댄서 가비가 볼륨감 넘치는 몸매와 여유로운 휴가 일상을 공개했다.

가비는 19일 자신의 SNS에 “dreaming”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 여행지에서 휴가를 만끽하고 있는 가비의 모습이 담겼다. 특히 해변에서 네이비 컬러의 홀터넥 수영복을 입고 글래머러스한 몸매를 드러내며 시선을 사로잡았다. 선글라스를 착용한 채 해변을 거니는 모습은 물론, 맛있는 음식을 즐기고 숙소에서 편안히 휴식하는 장면 등 다채로운 휴가 일상이 담겨 눈길을 끌었다.

팬들은 “사진만 봐도 행복해 보여요”, “너무 예뻐요”, “멋져요”등 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 가비는 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있으며, 최근 프로젝트 그룹 ‘재쓰비’로 신곡 ‘SHUT THAT(셧 댓)’을 발표했다. 또한 넷플릭스 예능 미스터리 수사단 시즌2에 합류하며 방송 활동도 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

