예원, 수영 못해도 포즈는 완벽…파란 모노키니로 건강미 폭발

쥬얼리 출신 배우 예원. 사진 = 예원 SNS 계정

쥬얼리 출신 배우 예원이 자신감 넘치는 건강미를 드러냈다.

예원은 19일 자신의 SNS에 “실컷 타서 돌아온 Happiness 3 (참고로 수영 못함, 물 무서움)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

쥬얼리 출신 배우 예원. 사진 = 예원 SNS 계정

쥬얼리 출신 배우 예원. 사진 = 예원 SNS 계정

쥬얼리 출신 배우 예원. 사진 = 예원 SNS 계정

공개된 사진 속 예원은 다양한 스타일을 완벽하게 소화하며 건강미 넘치는 바디라인을 드러냈다. 특히 스카프를 두른 듯한 독특한 디자인의 파란색 모노키니가 시선을 사로잡았다. 비록 수영에는 재능이 없다고 밝혔지만, 세련된 포즈와 자신감 넘치는 표정으로 마치 화보를 방불케 하는 분위기를 자아냈다.

쥬얼리 출신 배우 예원. 사진 = 예원 SNS 계정

사진을 본 팬들은 “너무 예뻐요”, “사랑스러워요”, “멋져요”등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 예원은 지난달 엔터세븐과 전속 계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다. 최근에는 KBS2 수목드라마 ‘내 여자친구는 상남자’에서 웹소설 ‘푼수 산부인과’의 작가 미나 언니 역으로 특별 출연해 시청자와 만났다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]