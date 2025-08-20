트와이스 ‘스트래티지’, 핫100 62위로 자체 최고 순위

트와이스가 스트래티지(Strategy)로 미국 빌보드 핫 100 자체 최고 순위를 거듭 갈아치웠다.

미국 빌보드가 19일 공식 홈페이지를 통해 정식 발표한 바에 따르면 메인 차트 핫 100에서 트와이스의 스트래티지가 62위를 차지하고 정연·지효·채영이 부른 테이크다운(TAKEDOWN)이 60위에 올랐다. 핫 100 2일 자 차트부터 4주 연속 순위 역주행을 달린 두 곡은 17일 자 글로벌 최대 음원 플랫폼 스포티파이 미국 차트에서도 각각 38위와 30위로 인기 고공행진 중이다.

올해로 데뷔 10주년을 맞은 트와이스는 정규 4집 디스 이즈 포(THIS IS FOR) 발표와 동명의 새 월드투어 개최를 비롯한 꽉 찬 활동으로 세계적 위상을 떨치고 있다. 최근 트와이스 첫 글로벌 대형 페스티벌 참석으로 의미를 더한 롤라팔루자 시카고 헤드라이닝 공연에서 폭발적 존재감을 뽐냈고 정연·지효·채영은 넷플릭스 애니메이션 K-팝 데몬 헌터스 오리지널 사운드 트랙 앨범에 참여해 흥행을 견인하고 있다.

20일에는 일본 정규 6집 에너미(ENEMY) 수록곡 라이크 원(Like 1)을 선공개하고 분위기를 끌어올렸다. 지효가 작사하고 현지 유명 록 밴드 원 오크 록이 작곡에 참여한 신곡은 시원한 밴드 사운드 위 한정된 시간과 영원의 시간에 관한 노랫말로 리스너들의 감성을 두드린다. 음원 발매와 동시에 오픈된 애니메이션 영상은 어린 시절부터 함께 한 상상 속 친구와의 이별 스토리를 담아 곡의 메시지를 감각적으로 표현했다. 트와이스 일본 여섯 번째 정규 앨범 에너미는 27일 정식 발매된다.

기세를 몰아 채영이 오는 9월 12일 첫 솔로 정규 1집 릴 판타지 볼륨1(LIL FANTASY vol.1)으로 나연, 지효, 쯔위를 잇는 트와이스 네 번째 솔로 주자로 데뷔한다. 채영의 독특한 개성이 깃든 음악 세계와 콘셉트를 선보일 것으로 기대를 모은다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

