스트레이키즈→아이브∙에스파 출격…‘2025 TMA 인기상’ 투표 시작

팬들의 손으로 수상자를 직접 뽑는 'TMA 인기상' 투표 레이스가 시작된다.

20일 '더팩트 뮤직 어워즈 (THE FACT MUSIC AWARDS, TMA)' 조직위원회는 "'2025 더팩트 뮤직 어워즈'의 'TMA 인기상' 온라인 투표가 오늘 정오부터 오는 9월 10일 정오까지 3주간 진행된다"고 밝혔다.

'TMA 인기상'은 2025년 한 해 동안 국내외 K-POP 팬덤으로부터 가장 많은 사랑을 받은 팀에게 수여하는 상이다. 오는 9월 20일 열리는 '2025 더팩트 뮤직 어워즈'에 참석하는 넥스지, 미야오, 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 아이브, 아홉, 에스파, 엔믹스, 엔시티 위시, 엔하이픈, 제로베이스원, 클로즈 유어 아이즈, 키키, 투어스, 하츠투하츠(가나다 순)가 후보에 올라 불꽃 튀는 투표 경쟁을 예고하고 있다.

최종 투표 결과 득표 수 1위를 차지한 아티스트에게는 시상식 당일 현장에서 '2025 TMA 인기상' 트로피가 수여된다. 지난해 개최된 '2024 더팩트 뮤직 어워즈'에서는 그룹 JO1(제이오원)이 수상의 영예를 안은 가운데, '2025 더팩트 뮤직 어워즈'에서는 어떤 아티스트가 'TMA 인기상' 트로피를 가져갈 수 있을지 귀추가 주목된다.

다른 시상 부문들과 달리 'TMA 인기상'은 오로지 팬들의 투표 결과에 따라 수상자가 정해지는 만큼 그 어떤 상보다 특별한 가치를 지니고 있다. 특히 'TMA 인기상' 투표는 매해 전 세계 K-POP 팬들에게 폭발적인 관심을 불러일으키며 열띤 참여로도 이어졌던 만큼 아티스트들의 현 시점 글로벌 인기를 확인해볼 수 있는 바로미터가 될 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]