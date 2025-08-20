SBS, 틱톡 ‘스포트라이트’ 기능 쓴다

SBS가 글로벌 방송사 최초로 자사 IP 마케팅에 글로벌 동영상 플랫폼 틱톡의 ‘스포트라이트(Spotlight)’ 기능을 적용한다고 20일 밝혔다.

스포트라이트는 틱톡이 핵심 미디어 파트너에게만 제공하는 IP 프로모션 기능이다. 프로그램 소개, 출연진, 예고편 등 프로그램 정보와 관련 UGC(유저생성 콘텐츠)를 한 눈에 모아 볼 수 있는 전용 페이지 외에도 크리에이터들의 IP 관련창작을 독려 하는 이벤트 페이지, OTT 등 외부 스트리밍 플랫폼에 대한 링크 연결, 틱톡 쇼핑을 활용한 커머스 기능 등을 제공한다.

미국에서는 넷플릭스, 워너브라더스 등 소수미디어 파트너사들에게만 제공된 기능으로, 방송사가 단독으로 이 기능을 제공받는 경우는 SBS가 전 세계에서 처음이다.

SBS는 “틱톡과의 협업을 통해 2025년 하반기부터 자사 대표 IP에 단계적으로 이 기능을 적용할 예정이다. 이를 통해 해당 IP가 글로벌시장에서 한층 더사랑받는 K-콘텐츠로 자리매김할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

양사는 아시아를 넘어전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있는 SBS IP와, 이미 미국에서 그 효과성을 입증한 틱톡스포트라이트 기능이 창출해낼 시너지에 주목하고 있다. 특히 틱톡 이용률이 높은 미국과 동남아시아를 중심으로 SBS가 해당국가에 직접 마케팅을 전개할 수 있다는 점에서, SBS의 글로벌 IP 확장에 기대가 실린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

