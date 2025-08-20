‘케데헌’ 열풍에 서은광도 올라탔다…‘골든’ 55만회 돌파

그룹 비투비(BTOB) 서은광이 '명품 보컬리스트' 진가를 뽐냈다.

서은광은 지난 14일 공식 유튜브 채널을 통해 넷플릭스 화제작 '케이팝 데몬 헌터스' 속 헌트릭스(HUNTR/X)가 부른 '골든(Golden)' 커버 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 서은광은 녹음실을 배경으로 '골든'을 여성 보컬의 원키로 완벽하게 소화해 놀라움을 안겼다. 휘몰아치는 고음에도 안정적인 호흡과 여유 넘치는 바이브로 단단하면서도 깔끔한 사이다 고음을 발산, '믿고 듣는 그룹' 비투비의 메인 보컬 위엄을 재차 증명했다.

서은광의 '골든' 커버 영상은 공개 직후 X(구 트위터) 실시간 트렌드 2위에 등극하며 뜨거운 관심을 증명했다. 공개 6일 만인 20일 기준 유튜브 조회수 55만 회를 돌파하며 계속해서 폭발적인 반응을 얻고 있다.

유튜브 댓글 창에는 "보컬 끝판왕 인증", "서은광이 서은광했다", "이게 바로 비투비 메인 보컬 클래스", "'골든' 커버 톱티어 등극", "너무 잘해서 말문이 막힌다" 등 서은광의 매력 만점 보이스에 매료된 전 세계 K팝 팬들의 수많은 댓글이 쏟아지고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]