‘먹방 요정’ 신기루, 디즈니+까지 먹었다…폭 넓은 활동 기대 UP

코미디언 신기루가 디즈니+ 신규 예능 ‘배불리힐스’로 시청자들과 만난다.

20일(오늘) JDB엔터테인먼트는 신기루가 디즈니+ ‘주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터’의 ‘배불리힐스’에 출연한다고 전했다. ‘배불리힐스’는 고칼로리 음식을 섭취해야만 고향별 '배불리힐스'로 다시 돌아갈 수 있는 외계인 '배불리언' 6인의 먹생먹사 버라이어티다.

신기루는 ‘배불리힐스’에서 서장훈, 신동, 이규호, 풍자, 나선욱 등과 함께 묵직한 케미를 선보일 예정이다. 특히 신기루는 2023년 SBS 예능 ‘덩치 서바이벌-먹찌빠’에서부터 이들과 완벽한 티키타카는 물론, 서장훈과는 티격태격 케미로 시청자들의 웃음을 자아낸 바 있어 한층 업그레이드된 호흡이 기대된다.

신기루는 번뜩이는 센스와 탁월한 유머감각으로 예능계를 주름잡고 있다. 적재적소에 터뜨리는 멘트, 보는 사람까지 입맛을 다시게 만드는 먹방으로 ‘먹방 요정’에 등극한 신기루가 ‘배불리힐스’에서는 어떤 활약으로 시청자들에게 웃음을 선사할지 관심이 집중된다.

이에 더해 신기루의 ‘배불리힐스’ 출연은 그녀의 디즈니+ 첫 진출이라는 점에서 더욱 의미가 깊다. 활동 반경을 넓혀가고 있는 그녀의 종횡무진한 행보에 기대가 모인다.

신기루가 출연하는 ‘배불리힐스’는 오는 24일(일) 오전 8시 첫 공개된다.

