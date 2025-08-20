CGV, 신규 앱 이용 고객 감사 이벤트 진행

CGV는 다음달 2일까지 신규 앱 이용 고객을 위한 감사 이벤트 ‘땡스, 투게더(THANKS, TOGETHER)’를 진행한다고 20일 밝혔다.

CGV는 신규 앱 로그인 고객에게 2D 영화 3천원 할인 쿠폰 2매와 매점 콤보 3천원 할인 쿠폰 1매로 구성된 ‘땡스 투게더 쿠폰팩’을 증정한다. 쿠폰팩은 CGV 모바일 앱의 ‘THANKS, TOGETHER’ 이벤트 페이지에서 누구나 다운로드 가능하다.

또한, CGV VIP 이상 회원 모두에게 VIP 점수 1,000점을 제공하며, 이 중 SVIP 등급 회원에게는 영화 ‘어쩔수가없다’의 박찬욱 감독의 감사 메시지가 담긴 스페셜 TTT를 추가로 증정한다. 아트하우스 클럽 회원에게는 아트하우스 1만원 관람 쿠폰을 2매 지급하며, 이 중 아티스트 등급 회원에게는 아티스트 배지 수집용 스페셜 TTT도 선물할 예정이다.

‘THANKS, TOGETHER’ 이벤트 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인 가능하다.

CJ CGV 정진아 IMC팀장은 “이번 이벤트는 ‘언제나 함께해줘서 고마워(THANKS, TOGETHER)’라는 콘셉트로 CGV의 새로운 앱과 극장을 변함없이 이용해주시는 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 준비했다”며, “앞으로도 CGV는 다양한 프로그램과 콘텐츠를 선보이며 고객에게 의미 있는 시간을 선사하도록 노력하겠다”고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

